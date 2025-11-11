El tiempo hoy en la Comunitat: cielo despejado y temperaturas sin cambios

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso aunque registrará posibles estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral norte y central.

Las temperaturas, por su parte, registrarán pocos cambios, salvo un ascenso de las mínimas en Castellón y un descenso de las máximas en el litoral sur de Alicante.

Así mismo, esta jornada habrá viento flojo variable y tenderá a predominar la componente sur en las horas centrales con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral norte de Alicante.