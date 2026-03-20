El tiempo hoy en la Comunitat: cielo nuboso y precipitaciones en Valencia y norte de Alicante

Archivo - La Comunitat amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo nuboso y registrará precipitaciones en Valencia y norte de Alicante, que serán probables en el resto de la autonomía de forma más débil y dispersa.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, la cota de nieve en el interior de la mitad norte de la Comunitat estará en torno a los 1.300-1.500 metros.

Por su parte, las temperaturas no anotarán cambios, salvo un descenso de las máximas en Valencia y Alicante. Así mismo, hoy se espera viento del nordeste, moderado en el litoral y flojo en el resto de la autonomía, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de Valencia por la tarde.