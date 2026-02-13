El tiempo hoy en la Comunitat: continúa el viento y bajarán las temperaturas

Archivo - Una persona sujeta su chaqueta que está siendo arrastrada por el viento - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento continuará este viernes en la Comunitat Valenciana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé también un descenso de las temperaturas.

De esta forma, esta jornada habrá viento flojo del suroeste con intervalos de intensidad moderada. La segunda mitad del día tenderá a oeste y noroeste moderado en general, con aumentos ocasionales de intensidad y rachas muy fuertes.

Así mismo, este viernes habrá intervalos nubosos y se esperan precipitaciones en el interior de la autonomía, que no se descartan de forma débil y dispersa en puntos del litoral.

Por su parte, las temperaturas bajarán, aunque de forma ligera en el caso de las máximas en Valencia y Alicante.