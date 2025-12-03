Tiësto, primer cabeza de cartel del Medusa 2026 - MEDUSA FESTIVAL

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El dj holandés Tiësto, "el primer disc jockey que llegó a ser un fenómeno pop y llenó estadios con sus sesiones de música electrónica", es el primer cabeza de cartel anunciado por el festival Medusa de Cullera (Valencia) para la próxima edición de 2026.

De esta forma, el certamen hace "un homenaje a sus fans para celebrar el galardón a Mejor Festival de España obtenido la semana pasada en los Vicious Music Awards- Premios Nacionales de la Música Electrónica".

Algunos años antes que David Guetta, Skrillex o Martin Garrix, a principios de los años 2000, un holandés que respondía al nombre real de Tijs Michiel Verwest (Breda, 1969) "fue el primer disc jockey que logró llevar la mú- sica electrónica fuera del ámbito tradicional de clubes y festivales".

Su sesiones de trance se hicieron tan famosas, que en 2004 fue el artista invitado en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas: fue el primer dj en pinchar en un escenario tan masivo y mediático.

En la última década, Tiësto ha centrado su carrera en Estados Unidos, y más concretamente en los circuitos de fiestas de Las Vegas y Miami. Por eso, cada visita suya a Europa ha sido un gran acontecimiento.

El músico no ha visitado la Comunitat Valenciana esde hace 20 años. La última vez fue en el lejano marzo de 2005, con una sesión en la emblemática discoteca The Face, en Xátiva.

Desde que ganó el Grammy en 2015, Tiësto ha dedicado la última década a explorar el EDM y los sonidos más comerciales. Tiene dos canciones firmadas a dúo con Karol G, 'Don't Be Shy' (2021) y 'Contigo'. Hace unas se- manas, ha causado furor volviendo al trance con el sencillo 'Bring Me To Life', su primera producción del género desde 2009. Se cree que este retorno nostálgico es el preludio de un nuevo álbum trancero para 2026.

PISTAS EN REDES SOCIALES

Antes del anuncio oficial, el equipo digital de Medusa había dado pistas en sus redes sociales con un vídeo del hit mundial 'Adagio for Strings' (2005) sobre fondo negro. El post superó las 100.000 reproducciones en unas pocas horas y los fans más sagaces dedujeron rápidamente que se trataba del anuncio del DJ holandés.

Medusa 2026 se celebrará los días 13, 14, 15, 16 y 17 de agosto de 2026 en la Playa de Cullera. La temática del año que viene será Apsaras, un viaje imaginario al universo de la mitología hindú y budista.