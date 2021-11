Tito Pontet afirma que el Ayuntamiento de Montanejos le ha cancelado un concierto "por cantar en valenciano"

El consistorio asegura que se pidió la contratación de grupos que cantaran en valenciano y castellano y acusa a la banda de "mentir"

CASTELLÓ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Tito Pontet ha asegurado que el Ayuntamiento de Montanejos (Castellón) les ha cancelado una actuación, prevista para el próximo 27 de noviembre con motivo del Día internacional contra las violencias machistas, por "cantar en valenciano". Por su parte, el consistorio ha acusado a la banda de "mentir" y aduce que para ese acto pidió la contratación de grupos que cantaran en castellano y valenciano "para tener en cuenta la realidad del municipio, que es castellanohablante".

Este viernes, la banda ha hecho público un comunicado en el que afirma que había "cerrado el concierto en septiembre y el Ayuntamiento ya tenía el cartel hecho y colgado en las redes". Pero, ayer, 11 de noviembre, se les comunicó que "el alcalde había decidido cancelar el concierto" al enterarse que "cantan en valenciano".

"La explicación que recibimos --continúan-- fue que, los fines de semana, por el pueblo aparecen individuos de extrema derecha y querían evitar posibles disturbios. Nosotros no dudamos de qué son capaces estos individuos, pero encontramos muy grave que desde las instituciones se les ceda el espacio por miedo, que un ayuntamiento los dé poder sobre sus decisiones. No podemos dejar de pensar que los que damos un paso atrás somos nosotros y la lengua".

En este punto, lamentan que "las manifestaciones antifascistas o en defensa de nuestra lengua y cultura están hipervigiladas por la policía, pero después no hay recursos para controlar unos posibles disturbios en un concierto".

"Nosotros continuaremos cantando y hablando en valenciano y esperamos que, en el futuro, las instituciones que se encuentren en una situación como esta no cedan espacios a la extrema derecha violenta. Si dejamos de hacer las cosas por miedo y pueden decirnos cómo tenemos que hablar, han vuelto a ganar. Contra el fascismo, ni un paso atrás", concluyen.

Por su parte, desde la corporación municipal aseveran que en la nota difundida por Tito Pontet "se vierten varias mentiras y falsedades" sobre el alcalde, Miguel Sandalinas, y el Ayuntamiento de Montanejos.

Desde el Ayuntamiento precisan, en su propio comunicado, que el municipio "había solicitado a una empresa de espectáculos la contratación de grupos musicales para el 25N que actuaran en valenciano y castellano, no únicamente en valenciano para tener en cuenta la realidad del municipio, que es castellanohablante".

"El objetivo del consistorio --añaden-- era organizar un acto inclusivo que respetara todas las realidades, también lingüísticas, más teniendo en cuenta que los vecinos y vecinas de la localidad hablan todos en castellano. Que actuasen en castellano y valenciano, y no solo en valenciano, fue una de las peticiones expresas que hicimos a la empresa de contratación".

Asimismo, recalcan que el alcalde "en ningún momento se puso en contacto con el grupo ni les dijo nada sobre que los fines de semana aparecen individuos de extrema derecha y se quería evitar altercados".

"Se trata de una invención del grupo musical, no sabemos con qué finalidad. Entendemos que así únicamente buscan notoriedad, a costa de un pueblo como Montanejos. Somos un lugar de encuentro y de diversidad y estas palabras de Tito Pontet son un despropósito", lamentan.

De hecho, inciden, "ningún responsable del grupo ha mantenido contacto alguno con el Ayuntamiento de Montanejos", por lo que desde el consistorio han mostrado su "extrañeza" por el mensaje vertido en las redes sociales por Tito Pontet.

Por último, el consistorio señala que el grupo "no estaba todavía contratado de manera formal". El alcalde, del PSPV, subraya que Montanejos "apuesta por la diversidad, por la música y la cultura más diversa y buena muestra son todos los eventos musicales y culturales que se celebran durante el año en el municipio", al tiempo que reprocha que "algunos utilicen mentiras y falsedades e inventen argumentos para ganar protagonismo".

REACCIONES

Entre las reacciones a esta polémica figura la del conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, de Compromís, quien se ha hecho eco en su perfil de Twitter del comunicado de la banda con el siguiente mensaje: "La lengua en la que se canta, sea la que sea, nunca es el problema. El problema son quienes no tienen otra forma de vivir que no sea el odio por bandera. Suspender la cultura por miedo a la extrema derecha no es una opción".

También la coordinadora de Podem y síndica de Unides Podem a les Corts, Pilar Lima, se ha pronunciado. "El fascismo no puede regir nuestra manera de vivir. Actuaciones como la del alcalde de Montanejos no se pueden tolerar. No podemos ceder ante la ultraderecha. Ante el fascismo, ni un paso atrás".