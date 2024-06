Tom Jones actúa este domingo en la plaza de toros de València

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sir Tom Jones, uno de los artistas más reconocidos y aclamados en el mundo, aterrizará este domingo 23 en la plaza de toros de València presentando un espectáculo único con su inconfundible voz, su carisma magnético y su energía inigualable en el escenario.

Desde que saltó a la fama en la década de los sesenta, Tom Jones ha cosechado éxitos como 'It's not unusual', 'Delilah' o 'What's new pussycat?', que se han consolidado como himnos atemporales, recuerdan desde la organización del concierto.

Su carrera ha estado llena de numerosos honores y reconocimientos, incluido el título de caballero de la reina Isabel II de Inglaterra en 2006, múltiples premios BRIT, un Silver Clef, el prestigioso Music Industry Trusts y un Hitmaker del Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos.

También ha actuado en películas como 'Mars attacks' de Tim Burton y 'Playhouse presents: King of The Teds' para Sky Arts. El lanzamiento de su álbum en 2021, 'Surrounded by time', lo convirtió en el hombre de mayor edad en conseguir el puesto número 1 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido con un disco de material nuevo.