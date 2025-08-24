Las tormentas descargan con intensidad y granizo en el interior norte de Castellón y dejan 35,4 l/m2 en Vilafranca

Archivo - Varias personas se protegen de la lluvia, en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas han descargado con intensidad fuerte y granizo en el interior norte de Castellón durante la tarde de este domingo y en localidades como Vilafranca han acumulado 35,4 litros por metro cuadrado (l/m2), la práctica totalidad en menos de una hora.

Además, durante la tarde otro núcleo intenso ha descargado también al norte de Morella y, seguidamente, se ha desplazado hacia el sureste, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La zona de mayor densidad de descargas en la Península se ha localizado este domingo en el Maestrazgo turolense y castellonense, entre Mosqueruela, Valdelinares y la Iglesuela del Cid (Teruel) y Vilafranca (Castellón).

Según ha explicado Aemet, el realce orográfico como factor desencadenante de tormentas en primavera y verano y la convergencia de vientos hace de esta zona "la de mayor actividad de España".

Precisamente, en el término municipal de Vilafranca se ha originado durante la tarde un incendio, al que se han movilizado dos unidades de bomberos forestales, dos autobombas, una unidad de prevención y un medio aéreo, ha detallado por su parte el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).