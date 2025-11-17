Las tormentas se desplazan de norte a sur y dejan chubascos breves con rayos

Tormenta a su paso por el centro de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tormentas de corta duración se desplazan durante este lunes por la tarde de norte a sur de la Comunitat Valenciana, con chubascos breves e intensos acompañados de rayos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las tormentas se han formado en el límite provincial entre Valencia y Castellón, de corta duración y con movimiento hacia el sur.

El rastro de los rayos de la última hora muestra el desplazamiento de la tormenta desde Almenara (Castellón), donde se han registrado las primeras descargas, hasta Massalfassar y Albuixech (Valencia). Pasadas las 16.30 horas han caído muchos rayos en la zona de Puçol (Valencia).

Poco después de las cinco de la tarde, las tormentas han llegado a la ciudad de València, donde el cielo se ha cubierto y han caído chubascos breves e intensos acompañados de rayos.