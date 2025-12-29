Las tormentas del domingo descargan 2.057 rayos en la Comunitat Valenciana, la mayoría en la provincia de Valencia

Mapa de rayos en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las tormentras registradas este domingo en la Comunitat Valenciana descargaron 2.057 rayos sobre el territorio, la mayoría en la provincia de Valencia, con 1.786; 257 en Alicante y 14 en Castellón, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El límite entre las comarcas de la Ribera Alta, la Safor, la Vall d'Albaida y la Costera es donde mayor densidad de descargas se registró durante la jornada. La Ribera Alta se llevó la mayor cantidad, con 558 rayos; la Safor, 450; la Vall d'Albaida, 235; la Ribera Baixa, 172; el Vinalopó Mitjà, 125 y la Costera, 90.

El temporal de lluvias, concentrado especialmente en la provincia de Valencia, dejó más de una veintena de carreteras afectadas --ocho de ellas aún intransitables a primera hora de este lunes-- y cortes en el servicio de metro, además de provocar algunos rescates y evacuaciones. Las precipitaciones superaron los 200 l/m2 en 12 horas en algunos puntos, sin producir incidentes graves de seguridad ni daños personales.

Según explica la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), hubo tres zonas afectadas por trenes convectivos: el interior del Maestrat, el litoral-prelitoral de Valencia y el oeste del Vinalopó, con lluvia intensa, rayos, truenos, granizo y viento, con un máximo de precipitaciones que rozó los 260 l/m2 en el Pla de Corrals, en Simat, mientras que en el propio municipio se alcanzaron los 88 l/m2 --hecho que se justifica por la distancia entre ambos puntos y la existencia de una sierra en medio--.

La mañana del lunes ha comenzado con tormentas en playas del sur de la Vega Baja alicantina, entre Pilar de la Horadada y Torrevieja, con granizo menudo. También se han registrado en el mar, con chubascos dispersos en los litorales de Castellón y norte de Valencia.

En la Vega Baja seguía lloviendo avanzada la mañana, pero con menos intensidad y sin tormenta. Según explica Aemet, con el movimiento de la borrasca en altura hacia el Mediterráneo, el viento irá girando a norte a partir de mediodía, con lo que la única zona afectada a partir de ese momento para que se produzcan chubascos sería el norte de la Marina Alta y el sur de la Safor.

A partir de la noche el viento irá girando a oeste y noroeste, con lo que se irá disipando la nubosidad. Para este martes se prevé predominio de cielo poco nuboso, con brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del interior.