Torrent recalca que cualquier nuevo evento en la ciudad debe "sumar" y "respetar siempre a los vecinos"

Instalaciones en Torrent (Valencia) - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent asegura, ante la posibilidad de que se traslade a este municipio algunos de los festivales que hasta se celebran en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, que cualquier actividad "tiene que sumar para la ciudad y para los vecinos, y, por supuesto, garantizar la seguridad y respetar siempre a los vecinos, como así han sido los eventos celebrados hasta el momento".

Según publica el diario Levante, Torrent puede ser un emplazamiento alternativo al festival Big Sound, uno de los encuentros que se desarrolla en el entorno de la Ciutat de les Arts y que se ve afectado por la sentencia que ha estimado la demanda de los vecinos de dos edificios que ordenó al Ayuntamiento de la capital adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en CACSA vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, medidas que incluyen la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.

Al respecto, desde el Ayuntamiento de Torrent recalcan que son las promotoras y no el consistorio quienes "tienen que decir dónde van a ir y qué van a hacer".

Lo que "sí es una realidad", apuntan las fuentes municipales, es que Torrent "está despertando interés en los últimos tres años" y pone como ejemplo la celebración de citas como Germanor Fest, The Champions Burger o The Burger Cup o la próxima llegada del festival Mamma Mia y el Tardeo Remember.

"PROMOCIÓN E IMPULSO"

En esta línea, subrayan el "trabajo importante de promoción y de impulso" que se está llevando a cabo "atrayendo eventos de todo tipo que, no solo dinamizan la vida social, sino que también generan inversión, posicionan el nombre de Torrent y ayudan a que puedan llegar otras oportunidades y actividades económicas en el futuro".

En todo caso, remarcan que "todos los eventos que vengan tienen que sumar para la ciudad y para los vecinos, y, por supuesto, garantizar la seguridad y respetar siempre a los vecinos de Torrent, como así han sido los eventos celebrados hasta el momento".

Algunos de los eventos multitudinarios que ha acogido el municipio torrentino tienen lugar en el Parc Central. Además, la población ya cuenta con servicio nocturno de metro los fines de semana, una oferta base que se puede reforzar como, de hecho, ya hace Ferrocarrils de la Generalitat en ocasiones especiales con motivo de acontecimientos deportivos o culturales.