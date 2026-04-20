Torrent redescubre su legado modernista con una nueva cita de Rutes del Temps el 25 de abril - AUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia), a través de la Concejalía de Cultura, continúa impulsando el conocimiento del patrimonio local con una nueva propuesta dentro del ciclo Rutes del Temps. En esta ocasión, la ciudad invita a vecinos y visitantes a participar en la Ruta Modernista, que tendrá lugar el próximo 25 de abril a las 19 horas.

La actividad propondrá un recorrido interpretativo por algunos de los espacios más emblemáticos del modernismo torrentino, un periodo clave en la transformación urbana y social del municipio entre finales del siglo XIX y principios del XX. A lo largo del itinerario, los asistentes podrán descubrir cómo este estilo artístico dejó su huella en la arquitectura local y en la forma de vida de la época.

El recorrido estará guiado por el investigador Tomás Roselló y contará con la participación del GTI Grup de Teatre, que aportará una dimensión escénica a la experiencia mediante pequeñas intervenciones teatrales. Estas recreaciones permitirán acercar al público a los personajes y situaciones que definieron aquel momento histórico, generando una conexión directa entre pasado y presente.

La ruta comenzará en el Museu Comarcal de l'Horta Sud y se desarrollará por distintos puntos del casco urbano vinculados al desarrollo modernista de la ciudad, combinando divulgación histórica y dinamización cultural, avanza el consistorio.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, destaca el valor de esta iniciativa como herramienta de difusión cultural: "Queremos que el patrimonio de Torrent no sea algo estático, sino una experiencia viva que los ciudadanos puedan recorrer, comprender y disfrutar. Esta ruta permite mirar nuestras calles con otros ojos y reconocer la importancia de nuestro pasado en la identidad actual del municipio".

Rutes del Temps, resalta el edil, se ha consolidado como un proyecto que despierta el interés de "públicos muy diversos", por lo que el Ayuntamiento sigue "trabajando para ofrecer propuestas atractivas que combinen historia, cultura y participación".

La actividad es gratuita y forma parte de la programación cultural municipal orientada a acercar la historia local de manera accesible y participativa. Las inscripciones ya se pueden realiza en la web https://inscripciones.torrent.es/ hasta completar las plazas disponibles.