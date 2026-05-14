Torrent valora la llegada del Bigsound como un "impulso para la proyección cultural y económica"

El Bigsound se traslada al Parc Central de Torrent - AYUNTAMIENTO TORRENT

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha valorado la llegada del festival Bigsound a la localidad como un "importante impulso para la proyección cultural y económica de la ciudad, que durante dos jornadas se convertirá en uno de los grandes focos musicales del país, reuniendo a miles de asistentes llegados desde distintos puntos de España".

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha agradecido públicamente a la organización "que haya elegido Torrent para celebrar un evento de esta magnitud y que haya decidido invertir en nuestra ciudad".

Folgado ha destacado que "para Torrent es una oportunidad única poder contar durante dos días con el mayor elenco de artistas y cantantes nacionales e internacionales que nunca habíamos tenido".

La primera edil ha señalado además, en un comunicado, que la celebración de Bigsound "sitúa a Torrent en el mapa y demuestra la capacidad de nuestra ciudad para albergar eventos de primer nivel, gracias a espacios como Parc Central y a la excelente conexión metropolitana con València y el resto de municipios".

También ha puesto en valor el impacto positivo que tendrá el Festival para el tejido económico local, afirmando que "será una gran oportunidad para el comercio, la restauración y la hostelería de Torrent, que podrán beneficiarse de la llegada de miles de visitantes durante esos dos días".

En este sentido, ha animado a los establecimientos de la ciudad "a aprovechar la gran afluencia de público para ofrecer lo mejor de Torrent y mostrar la calidad y profesionalidad de nuestros comercios y locales hosteleros".

Asimismo, la alcaldesa ha agradecido a la organización "la predisposición mostrada desde el primer momento y el compromiso adquirido para cumplir las indicaciones marcadas por el Ayuntamiento respecto al respeto a los vecinos, la movilidad y los horarios", destacando la voluntad compartida de compatibilizar el desarrollo del festival con el bienestar de los residentes de las zonas próximas al recinto.

DESCANSO VECINAL Y LA SEGURIDAD

Con el objetivo de "minimizar" en la medida de lo posible las molestias que pudieran ocasionarse a los vecinos colindantes, el Ayuntamiento de Torrent ha establecido una serie de condiciones específicas que deberán ser cumplidas por la organización del festival.

Entre las medidas requeridas por el consistorio se encuentra que la realización de los eventos no podrá extenderse más allá de las 02:15 horas de los días 27 y 28 respectivamente.

Del mismo modo, los organizadores deberán adoptar todas las medidas técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de los niveles acústicos autorizados, incluyendo la instalación de limitadores acústicos.

Estos sistemas deberán ser verificados por el mismo Organismo de Control Autorizado (OCA) encargado de realizar la inspección de las instalaciones previa a la apertura al público.

Además, y dentro de las posibilidades técnicas del recinto, el Ayuntamiento ha solicitado que los escenarios se orienten hacia las zonas menos pobladas con el fin de reducir el impacto sonoro sobre las viviendas cercanas.

Desde el consistorio también se ha trabajado conjuntamente con la organización y con las distintas administraciones implicadas para reforzar el dispositivo de movilidad, seguridad y limpieza durante la celebración del festival, previendo una importante afluencia de público en la ciudad.

Con más de 300.000 asistentes acumulados en sus anteriores ediciones, Bigsound se ha consolidado como el evento musical más multitudinario de València y una de las grandes citas del calendario musical nacional.

A lo largo de sus cinco primeras ediciones, el festival ha generado más de 100 millones de euros de impacto económico directo y cerca de 200 millones de euros de impacto indirecto e inducido, además de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y ocupaciones hoteleras de hasta el 92% durante algunas de sus jornadas.

Para Torrent, las previsiones apuntan a un impacto económico cercano a los 20 millones de euros durante la edición de 2026, reforzando el papel del Festival como motor económico, turístico y cultural para el territorio.

Además, Bigsound trabajará conjuntamente con el Ayuntamiento de Torrent y el Centro de Empleo Espai Labora Torrent para impulsar procesos de selección dirigidos prioritariamente a personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo del municipio, favoreciendo que el impacto del evento genere oportunidades directas en la ciudad.

Como "gesto" hacia la ciudadanía local, el Festival pondrá en marcha una promoción especial dirigida a personas empadronadas en Torrent, que podrán acceder a un 20% de descuento en abonos generales y Front. La promoción contará con un cupo de 500 entradas y un máximo de dos entradas por DNI.

La organización también ha destacado la importancia de la colaboración institucional para hacer posible esta nueva etapa del festival y ha valorado muy positivamente la acogida recibida por parte del Ayuntamiento de Torrent y de la Generalitat Valenciana.