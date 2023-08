Torró (PSPV) reprocha a Massó que sus declaraciones sobre el valenciano son "indignas de su cargo" y pide explicaciones

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La síndica del PSPV en Les Corts, Rebeca Torró, ha avanzado que su partido pedirá explicaciones a la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó, sobre sus declaraciones sobre el valenciano, unas manifestaciones que los socialistas consideran "indignas de su cargo".

Massó ha sostenido en redes sociales este sábado que si Vox no formara parte del Gobierno valenciano --que comparte con el PP-- el "debate" sobre el valenciano no se habría producido. "Algunos no lo tenían tan claro, pero Vox hace su trabajo", ha defendido.

Al mismo tiempo, ha asegurado que Vox es "totalmente necesario", puesto que, a su juicio, "solo con su llegada se empieza a cuestionar lo que Vox tiene muy claro: el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el de las Normas del Puig". "Algunos no lo tenían tan claro, pero Vox hace su trabajo", ha escrito.

Ante estas manifestaciones, Rebeca Torró ha garantizado que los socialistas no van a permitir "ningún ataque a nuestra lengua", por lo que pedirán "explicaciones" a la presidenta de Les Corts. "Sus actuaciones son indignas de su cargo", ha asegurado la síndica del PSPV.

En este sentido, ha exigido que este "esperpento de ataques a nuestra lengua" y de "incumplir la ley" por parte de miembros del Consell se acabe "de manera inmediata". "Tenemos un conseller que se declara orgullosamente inculto, que defiende las barbaridades de Vox con el uso del valenciano y, ahora, la presidenta de Les Corts incumple el Estatut", ha denunciado.

Por todo ello, ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a "asumir su responsabilidad de una vez" y "poner orden en su gobierno". "Los valencianos y valencianas merecen un gobierno que nos respete y no uno que nos menosprecie y nos divida", ha reivindicado.