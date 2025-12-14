Un tota de 14 municipios de Valencia y Castellón suspenden la actividad lectiva este lunes por la alerta meteorológica

Archivo - Imagen de archivo de un aula - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 municipios de las provincias de Valencia y Castellón han decidido suspender la actividad lectiva para este lunes por la alerta meteorológica, lo que afecta a 78.744 alumnos, según los datos facilitados por la Conselleria de Educación a las 22.00 horas de este domingo.

En la provincia de Valencia 13 municipios han decretado el cierre de clases, además de pedanías de la ciudad de València y otras zonas inundables del término municipal. Se trata de Albal, Alboraia, Aldaia, Alaquàs, Benetússer, Catarroja, Chiva, Loriguilla, Paiporta, Picassent, Sedaví, Torrent y Xirivella, la mayoría localidades de la zona dana. En total, se han visto afectados 69.609 alumnos.

Por su parte, en la provincia de Castellón hay un total de 9.135 alumnos afectados tras el cierre de centros escolares en el municipio de Vila-real.

En la ciudad de València, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de València ha acordado el cierre de la actividad docente en los centros educativos determinados por el consistorio en el protocolo de Protección Civil para las situaciones de alerta naranja por lluvias: aquellos situados en zonas inundables y pedanías afectadas por la dana del 29 de octubre. En el resto sí que habrá actividad educativa con normalidad.

En el caso de Torrent, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el Cecopal, reunido a última hora de la tarde de este domingo, ha acordado la recuperación progresiva de la actividad municipal a partir de las 15.00 horas, una vez decaigan los avisos meteorológicos.

De este modo, se reanudará la actividad lectiva, a las 15.00 horas, en los centros educativos, y se procederá a la apertura de parques y jardines, así como de bibliotecas, centros de mayores, instalaciones deportivas municipales y el resto de dependencias municipales, "siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y no se produzcan cambios en las previsiones oficiales".