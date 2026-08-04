Un total de 16 galerías invitarán a disfrutar del arte contemporáneo en Abierto València 2026

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VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 galerías participarán en la edición de 2026 de Abierto València, una cita ya "consolidada en el calendario cultural valenciano" y que cada año congrega a coleccionistas, profesionales del sector y público general en torno al arte contemporáneo de la ciudad.

LAVAC, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana, se prepara para Abierto València 2026, que se celebrará del jueves 17 al domingo 20 de septiembre, con una segunda semana de rutas promovidas por el Ayuntamiento del 23 al 26 del mismo mes, avanza la organización en un comunicado.

Esta edición reúne a las 16 galerías que integran actualmente LAVAC, que abrirán sus puertas de forma conjunta el viernes 18 de septiembre, de 17.00 a 21.00 horas, invitando a todo el público a disfrutar del arte y de la compañía de muchos de los artistas. Cada espacio presentará una propuesta expositiva propia.

Abierto València 2026 se apoya en la colaboración de un amplio tejido de instituciones, espacios culturales y patrocinadores: el IVAM, el CAHH, el CCCC, Centro Cultural Bombas Gens, PhotoEspaña, el Museo de Bellas Artes de València, el Ayuntamiento de València y Cervezas Alhambra. Esta última empresa patrocina además un premio que se decide por votación del público.