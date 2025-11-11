Un total de 189 conductores pasan a disposición judicial en la Comunitat en octubre por delitos contra la seguridad vial

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 189 conductores han pasado a disposición judicial en la Comunitat Valenciana en el mes de octubre por delitos contra la seguridad vial, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

De ellos, 85 conducían sin permiso o licencia, de los que 33 con pérdida total de puntos, siete por ser privados cautelarmente por decisión judicial, uno por ser privado definitivamente por decisión judicial y 44 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia). del resto, 89 circulaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas, uno por exceso de velocidad, ocho por conducción temeraria, uno por abandono del lugar del accidente y cinco por conducir con drogas en el organismo.

En la provincia de Castellón se actuó contra 16 conductores por carecer de permiso o licencia; contra diez por conducir bajo los efectos del alcohol y uno por conducción temeraria.

En Valencia se actuó contra 37 conductores por carecer de permiso o licencia, 53 por circular bajo los efectos del alcohol, cuatro por conducción temeraria, uno por abandono del lugar del accidente y dos conducir con drogas en el organismo.

Por último, en la provincia de Alicante, se actuó contra 32 conductores por carecer de permiso o licencia, 26 por conducir bajo los efectos del alcohol, uno por exceso de velocidad, tres por conducir con drogas en el organismo y tres por conducción temeraria.