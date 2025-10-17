Un total de 2.290 personas dependientes mueren en la Comunitat Valenciana en lista de espera en lo que va de año

Canarias encabeza el limbo de la dependencia con 31,3% y más de 20.000 personas y es la tercera comunidad con más demora con 487 días

VALÈNCIA/MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.290 personas dependientes han fallecido en la Comunitat Valenciana en los primeros nueve meses del año en lista de espera), según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hecho público este viernes.

Así, es la tercera autonomía en la que más decesos se registraron y de hecho de cada tres personas fallecieron en cuatro comunidades: Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), Comunitat Valenciana (2.290).

Por su parte, el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de 305 días en la Comunitat Valenciana --cuando el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y frente a los 349 días de media en España-- y supone una reducción de 12 días en lo que va de año.

Además, las personas con derecho aumentan un 6,5% --la quinta en la que más aumenta-- y hay 29.747 personas en lista de espera, la tercera con mayor número tras Cataluña y Andalucía, lo que supone que el 12,8% de las personas estarían esperando en la Comunitat Valenciana algún tipo de trámite en relación al número de solicitantes. En estos primeros nueve meses del año la lista de espera aumentó un 9,4% por encima del 5,1% de media nacional.

DATOS NACIONALES

El informe recoge que cada 15 minutos fallece una persona dependiente en lista de espera en España que, en los primeros nueve meses de este año, ha crecido en 13.695 personas. Hasta el 1 de octubre, 284.020 personas se encontraban a la espera de valoración o pendiente de prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

A tenor de estos datos, la asociación ha advertido de un "cambio de tendencia" por primera vez en diez años al pasar de un reducción paulatina de la lista de espera desde 2015 al incremento registrado en lo de va de año.

En 2025 son 25.060 las personas dependientes que han fallecido sin obtener ninguna ayuda, de los que 13.713 esperaban ser valorados y 11.347 a recibir una prestación a la que tenían derecho.

"93 personas al día, una cada 15 minutos", han recordado Directores y Gerentes. Según sus datos, dos de cada tres fallecieron en Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), Comunidad Valenciana (2.290) y Canarias (1.904).

Respecto al tiempo de demora, la Asociación de Directores y Gerentes niega que se haya producido una reducción sino un incremento de unos 15 días de media hasta alcanzar los 349 días y ha reprochado al Ministerio de Derechos Sociales que intente "rebajar la cifra de desatención" al contabilizar "sólo" a aquellas personas "con las que la Administración no está cumpliendo la ley que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido".

Asimismo, han rechazado "el triunfalismo" de comunidades y Ministerio cuando se refieren al récord de personas atendidas. "Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de beneficiarias", han destacado.

Asimismo, otro de los reproches es "el servicio low cost" debido a la "merma importante en la financiación del sistema que se ha visto reflejada, no tanto en extensión de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino en la limitación de prestaciones y servicios".