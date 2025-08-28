Un total de 360 niños disfrutan de actividades de ocio de los centros socioeducativos del Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los centros socioeducativos del Ayuntamiento de Alicante han organizado actividades deportivas y de ocio que han podido "disfrutar" un total de 360 niños y niñas.

Este programa diario de actividades se suma a las 445 plazas de las escuelas de verano municipales, lo que "complementa y amplía" el alcance de estos recursos "fundamentales para la conciliación familiar en los meses estivales". En total, 805 menores se han beneficiado de estos dos recursos, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Desde julio hasta y el 14 de agosto, los menores han podido participar en un "amplio" programa de actividades culturales, deportivas y de ocio "saludable", además de salidas y excursiones de jornada completa.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha señalado que "los chavales disfrutan mucho con el amplio programa de actividades que se desarrollan durante el verano en estos centros, así como con las excursiones y visitas culturales y de ocio que se realizan".

Los centros socioeducativos, ha continuado la edil, "desempeñan durante todo el año una importante labor de socialización y suponen un punto de encuentro para la infancia, adolescencia y juventud". En este sentido, León ha aseverado que estos centros "favorecen, sobre todo en verano, la conciliación familiar", además de "prevenir comportamientos de riesgo mediante un ocio saludable".

Los 17 centros municipales socioeducativos "prestan servicio durante todo el año a menores de entre seis y 17 años, adaptándose al horario infanto-juvenil y a las necesidades de conciliación de las familias".

Por ello, durante la mayor parte del año desarrollan su actividad por la tarde, pero en verano el horario se traslada a las mañanas, de 10.00 a 13.00 horas, complementando el servicio que prestan las escuelas de verano. Asimismo, tienen prioridad de acceso al recurso los niños y niñas "más vulnerables, con escasos recursos económicos o en situaciones de desprotección".

La administración local ha indicado que los menores se distribuyen en cada centro en tres grupos, en función de su edad, mientras que la cobertura de la demanda durante el verano "ha sido del cien por cien". "No se ha dejado a nadie en lista de espera", ha aseverado.

OTRAS ACTIVIDADES

Además de las actividades diarias, también se han realizado otras como kayak y pádel surf, en las que han participado 230 niños; excursiones a Aqua Natura, a las que han asistido 317 menores; sesiones de 'scape room', una visita al Museo de las Ilusiones, excursiones medioambientales a Santa Pola, Albir, el Campello, la Vila Joiosa y Banyeres de Mariola (Alicante), además de salidas a las piscinas municipales.

Por otro lado, se ha desarrollado el Torneo de Fútbol Interbarrios de la Zona Norte, en el que han participado 200 menores durante las tardes de los martes, miércoles y jueves. Además, este año por primera vez se ha sumado un equipo femenino.