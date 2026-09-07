Un total de 40.000 alumnos afectados por la dana se beneficiarán de ayudas directas para comprar material escolar

Archivo - La consellera de Educación, Carmen Ortí, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40.000 alumnos valencianos afectados por la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 se beneficiarán de ayudas directas para comprar material escolar este año, a razón de 500 euros por cada uno de ellos.

Así lo ha avanzado este lunes la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, durante una rueda de prensa en la que ha presentado los datos de inicio de curso escolar 2026/2027.

La consellera ha explicado que la Generalitat Valenciana ha destinado 20 millones de euros a la compra de material escolar para familias afectadas por la riada y ha concretado que se beneficiarán de la medida 40.000 alumnos.

Los nuevos colectivos cubiertos este ejercicio son los alumnos de segundo de Bachillerato y ciclos superiores; el alumnado que cambió de centro o residencia; y los que no pudieron matricularse dentro del plazo por causas acreditadas, ha concretado Ortí.