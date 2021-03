Un total de 762 centros educativos celebrarán el 'Dia de l'Esport 2021' el próximo 31 de marzo

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 762 centros educativos de la Comunitat Valenciana celebrarán, el próximo 31 de marzo, el 'Dia de l'Esport 2021', que será "más multitudinario y solidario que nunca".

Impulsado por Deporte de la Generalitat y la Fundación Trinidad Alfonso, la iniciativa pretende que todos los niños y niñas de los centros educativos de la Comunitat Valenciana realicen una jornada de deporte, al margen de su clase habitual de Educación Física, para conmemorar el Día Mundial de la Actividad Física.

Aunque este día se celebra a nivel internacional el 6 de abril, al caer este año en plenas vacaciones escolares de Semana Santa, la celebración en los centros tendrá lugar el 31 de marzo, explica la Conselleria de Educación en un comunicado.

Este año han sido 762 los centros que han confirmado su participación en una jornada que volverá a poner de manifiesto que la Comunitat Valenciana es la 'Comunitat de l'Esport', lo que supone la cifra más alta de todas las ediciones celebradas hasta la fecha.

Esto implicará que cerca de 290.000 niños, niñas y jóvenes harán un extra de actividad física ese día y compartirán los valores del deporte. En esta sexta edición se han inscrito para participar en esta iniciativa 121 centros de Castellón, 407 de Valencia y 234 de Alicante.

Además de implicarse en este 'Dia de l'Esport', cada uno de los centros involucrados puede participar en un concurso elaborando un vídeo con las actividades realizadas durante esa mañana del 6 de abril, cuya temática deberá girar en torno a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, la cita deportiva clave de este año.

En las primeras ediciones, solo por participar, cada centro educativo recibía un 'pack' de material deportivo valorado en más de 120 euros. Este año, al igual que en 2021, cada centro educativo ha podido elegir si recibía ese lote o, por el contrario, prefería que esos 120 euros fueran donados a una entidad solidaria. 116 colegios han escogido esta segunda opción, por lo que la Fundación Trinidad Alfonso destinará el dinero a dicha entidad.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, declara que, "de nuevo, se demuestra la gran capacidad de adaptabilidad a las situaciones por parte de los centros educativos".

"Esta nueva edición --prosigue-- cuenta con una amplísima participación. Esta celebración, con multitud de actividades en los centros es muy importante, porque no nos cansaremos de decir que el deporte es fundamental para la salud de nuestro alumnado, no solo desde el punto de vista físico, también emocional",

Y añade: "Además de la transmisión de valores solidarios ligados al 'Dia de l'Esport', con la donación a un proyecto tan interesante contra la exclusión social. Por tanto, una vez más agradecer enormemente a la comunidad educativa y a la Fundación Trinidad Alfonso que vayamos cogidos de la mano en el impulso de una iniciativa tan positiva como es la celebración del 'Dia de l'Esport'".

'MUEVE-T'

La entidad solidaria ha sido elegida por los propios centros. En concreto, han participado en la selección los que habían indicado que, en lugar del material deportivo, preferían que esa cantidad fuera donada de forma benéfica.

De entre aquellas que se presentaron, la elegida ha sido finalmente la iniciativa 'Mueve-T', un proyecto que lleva a cabo la Fundación Dasyc dirigido a la prevención y apoyo a menores de entre 3 y 16 años de edad y familias en riesgo de exclusión social.

Dasyc utiliza el deporte como medio de integración social, aprendizaje de hábitos saludables, desarrollo físico, adquisición de normas, socialización, utilización del tiempo libre, resolución de conflictos, autocontrol de las conductas violentas, entre otros. El proyecto tiene un alcance de unos 200 beneficiarios y se desarrolla en la Comunitat Valenciana.

Dado que el 6 de abril, cuando mundialmente se celebra el Día Internacional de la Actividad Física y el Deporte, no es lectivo en la Comunitat Valenciana, será el 31 de marzo cuando se celebre este día en los centros educativos. Eso no significa, sin embargo, que la 'Comunitat de l'Esport' no vaya a sumarse a la celebración el propio 6 de abril. Tanto es así que el objetivo de la Generalitat Valenciana y la Fundación Trinidad Alfonso es que este 'Dia de l'Esport' se viva con fuerza en los hogares (como el año pasado), parques o centros deportivos.

Los propios centros educativos van a proponer al alumnado que, además de celebrarlo el 31 de marzo en sus instalaciones, lo hagan también el 6 de abril con sus familias. Asimismo, la Fundación Trinidad Alfonso hará un llamamiento a clubes y equipos de la Comunitat Valenciana.

"Queremos convertir ese día 6 de abril en lo que es: una fiesta del deporte. Queremos que sea una fecha en la que reivindiquemos la actividad física y el deporte como una enorme fuente de salud, motor social, generador de riqueza, y, sobre todo, como parte de la solución a la crisis sanitaria de la Covid-19. Por eso es especialmente importante en este contexto reivindicarlo y qué manera mejor de hacerlo que practicándolo ese 6 de abril", indica el director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.