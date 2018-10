Toy Planet rompe estereotipos e incluye a las mascotas como parte de la familia en su guía de juguetes navideña

Publicado 29/10/2018 13:42:25 CET

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toy Planet continúa este año con su apuesta por romper los estereotipos sexistas en los juguetes en su Guía de la Navidad, que además introduce a las mascotas como un miembro más de la familia y mantiene su colaboracioón con Down España para sensibilizar a la sociedad sobre la inclusión de los niños con síndrome de Down.

En un comunicado, la empresa ha explicado que el eje fundamental de la campaña sigue siendo 'Juguetes para todos', ya que, según ha explicado su director general, Ignacio Gaspar, aunque ese mensaje está cada vez más presente en la sociedad, no se puede "bajar la guardia" y el sector todavía está "muy lejos de lo que los usuarios demandan".

"Todavía se fomentan actitudes sexistas en las campañas publicitarias de nuestro sector y es algo que no nos podemos permitir y más dirigiéndonos a los más pequeños", ha subrayado Gaspar, señalando que este año en la guía no solo se muestran niñas con coches o niños con cocinas y muñecas, sino que se han ordenado de forma diferente, primando las etapas, independientemente del sexo. No hay secciones separadas como muñecas primero y figuras de acción después, sino que la secciones se unifican, con secciones en las que coinciden princesas y vengadores.

Además, se ha incluido a las mascotas, una decisión que el director general explica: "Creemos que las mascotas juegan un papel fundamental en el fomento de la educación, sociabilización y entretenimiento presencial en las familias, por eso este año hemos querido que empiecen a aparecer como un miembro más de la familia, junto con niños, padres y abuelos, formando parte de nuestra campaña 'Esta Navidad jugamos todos'".

Por tercer año se mantiene la colaboración con Down España para sensibilizar a la sociedad sobre la inclusión de los niños con síndrome de Down. "Queremos aportar nuestro granito de arena para conseguir la inclusión total de los niños con síndrome de Down en un momento tan bonito como es el juego entre niños", ha indicado Gaspar.

En la sesión de fotos en la que participan niños y niñas de familiares y colaboradores de la compañía se han sumado niños con síndrome de Down, convertiéndose en protagonistas de la campaña de Toy Planet. Este año además, el catálogo tiene algunos textos, en el apartado de consejos o pasatiempos, en los que se ha aplicado el sistema de lectura fácil.

Toy Planet colabora desde hace 13 años como constructor de futuro con Aldeas Infantiles SOS España, mediante la donación del 0,07% de las ventas de sus productos de marca propia, que ha supuesto en todos estos años más de 120.000 euros destinados a la Aldea que la organización gestiona en Portoviejo (Ecuador).