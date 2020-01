Una trabajadora de Caixabank dice que preguntó a la despedida de EMT si tenía seguridad sobre las transacciones

Publicado 15/01/2020 19:30:15 CET

Responsable de Contabilidad en la empresa pública declara que no había instrucciones de hacer conciliación diaria ni semanal

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora de Caixabank perteneciente al Centro de Soporte Operativo de Banca Institucional (SOBI) ha explicado este miércoles en el juzgado de València que investiga el fraude de cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que realizó los días 3 y 6 de septiembre dos transferencias a China por más de 300.000 euros tras hablar y recibir instrucciones de Celia Zafra, la exdirectora de Administración y única empleada despedida por la estafa, y que le hizo la advertencia de si tenía seguridad sobre todos los datos ya que había casos de fraude en este tipo de operaciones.

Así lo ha indicado en su declaración ante el juzgado como testigo, en la que ha afirmado que para realizar en esas fechas las dos transferencias comunicó personalmente con Zafra, a la que le comentó que no le parecía que fuera una operativa habitual, dado que era una transferencia internacional --en la primera de ellas-- a China, que no habían realizado con anterioridad. Sin embargo, ha reconocido, según ha podido saber Europa Press, que no le pasó por escrito estas advertencias.

En las dos transferencias, ha precisado que llamó al número que tenía como de la responsable de Gestión, María Rayón --de baja en esas fechas-- y le cogió el teléfono Zafra. Asimismo, ha explicado que llamó después de haber ejecutado la transferencia y al remitir el justificante al cliente, para confirmar que los datos eran correctos.

La trabajadora ha explicado que no comentó nada de estas operaciones al gestor del cliente EMT, que esos días estaba de vacaciones, porque no estaba obligada a ello y ha afirmado que verificó el importe, el número de cuenta beneficiaria, el concepto y los apoderados firmantes, es decir, pedir confirmación al cliente de que eran los apoderados los que habían firmado la orden, y que la responsable de Administración lo confirmó.

FIRMA NO OK

En la segunda operación recibió un aviso del sistema de verificación de firmas alertando que la de María Rayón no era "OK", unos avisos que son frecuentes en clientes de instituciones porque pueden obedecer a algún defecto. Esto se lo comentó a Zafra para que Rayón se pasara por alguna oficina para solventarlo, aunque desconoce si esta última hizo alguna gestión sobre este tema. A Zafra le dijo que debía llevar los originales de las órdenes firmadas por escrito, según aparece en la respuesta que se da al cliente pero también se lo recordó de palabra.

La trabajadora bancaria, que ha defendido que cumplió con la normativa para hacer las transferencias, ha detallado que Zafra constaba en la base de datos como persona que podía preparar pero no firmar órdenes de transferencia. Sí transmitir una orden de pago si va firmada.

NO HABÍA INSTRUCCIONES

En esta jornada también ha declarado la responsable de Contabilidad en la EMT, que ha afirmado que no había instrucciones ni había obligación de realizar una conciliación diaria o semanal de las cuentas bancarias, según ha podido saber Europa Press.

La encargada de Contabilidad ha indicado, por tanto, que la conciliación se hacía a mes vencido y ha añadido que de lo que había obligación diaria era de grabar los asientos contables bancarios por los justificantes que se le aportaban.

A la trabajadora se le ha leído la declaración que sobre este punto realizó María Rayón, y ha afirmado que no es cierto. La jefa de Gestión en sus declaraciones culpa a la empleada despedida de haber posibilitado que la estafa prosperara ya que sostiene que se saltó los procedimientos y protocolos establecidos en la entidad y se extralimitó en sus funciones. Según la empleada, Rayón únicamente le preguntó si era posible hacerlo a diario, una vez pasada la estafa, según las fuentes consultadas.

También ha declarado la directora de Finanzas de EMT, quien ha afirmado que revisa la contabilidad a mes vencido y hace el informe de seguimiento de las áreas para el consejo de administración de forma mensual, al igual que otros como el de control de presupuesto. Según ha especificado, no tiene funciones de tesorería ni control ni realización de pagos, únicamente tiene acceso a saldos bancarios a mes vencido y no interviene en la conciliación de las cuentas.