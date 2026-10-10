TRAM d'Alacant transporta a 1,7 millones de usuarios en septiembre

TRAM d'Alacant - GVA

ALICANTE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

TRAM d'Alacant desplazó el pasado mes de septiembre a 1.739.777 usuarios en su red compuesta por cuatro líneas de tranvía, una de tren-TRAM y otra de tren convencional. Estos datos suponen un aumento del 12,76 por ciento respecto al mismo mes de 2025. El día de mayor tráfico fue el jueves 24 con 69.772 pasajeros y el Día sin Coche hubo 63.238.

En conjunto, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sumó en septiembre un total de 10.068.923 pasajeros, al sumar los citados 1.739.777 de TRAM d'Alacant y los 8.329.146 usuarios de Metrovalencia, tal como ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Según la distribución por líneas, la Línea 2, que une Luceros con San Vicent del Raspeig, fue la más utilizada con 632.211 movimientos; seguida de la Línea 1, que comunica Luceros y Benidorm, que alcanzó 384.641; la Línea 3, que enlaza Luceros con El Campello, obtuvo 262.290; la Línea 4, que une Luceros con Plaza La Coruña, sumó 192.205; la Línea 9, que discurre entre Benidorm y Dénia, acumuló 167.444; y la Línea 5, nexo de unión entre Porta del Mar y Plaza La Coruña, registró 100.986 viajes.

LUCEROS, LA ESTACIÓN MÁS TRANSITADA

En el tráfico por estaciones, Luceros obtuvo 263.444 pasajeros y Mercado 151.503. Les siguieron Benidorm, con 111.821; Sant Vicent del Raspeig, con 88.316; y Marq-Castillo, con 85.445 usuarios.

De ahí al décimo lugar se situaron El Campello, con 53.226; Garbinet, con 43.608; Bulevar del Plá, con 42.821; Pintor Gastón Castelló, con 41.523; y Universitat, con 37.905 movimientos.