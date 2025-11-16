Tres accidentes en Aldaia, Alboraia y València dejan cuatro heridos con diferentes lesiones

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres accidentes registrados este domingo en Aldaia, Alboraia y València han dejado cuatro heridos con diferentes lesiones, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El primer incidente ha tenido lugar en la CV-413, en el polígono Els Mollons, en Aldaia, cuando un coche ha volcado por causas que no han trascendido.

Como consecuencia, dos personas, un hombre de 54 años y una mujer de 62, han resultado heridos con policontusiones y un SAMU los ha llevado al Hospital Clínico.

El segundo siniestro se ha registrado en Alboraia, cuando han colisionado un coche y una moto sobre las 14.15 horas. Un SAMU ha atendido a un hombre de 83 años que se había caído a la acequia con politraumatismo y fractura de pie y ha sido trasladado al Hospital Clínico.

Por último, sobre las 16.45 horas, ha tenido lugar otro accidente entre un coche y una moto en la calle Campos Crespo. Un hombre de 61 años, con traumatismos, ha sido atendido por un SAMU y trasladado al Hospital Peset.