El Trovam se abre a la colaboración con ferias y eventos musicales europeos

La decimotercera edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam será la más internacional de todas las celebradas hasta ahora. Esto será posible gracias a los dos proyectos de colaboración con entidades europeas implementados por la organización. El primero de estos programas, Trovam Airlines, ha permitido los intercambios con festivales de Dinamarca, el Reino Unido, Alemania y Austria. Por otro lado, se ha trabajado con agentes de Chipre, Países Bajos y Francia gracias a la iniciativa Trovam EUxChange.

Uno de los objetivos de estos proyectos es promover el talento valenciano y ampliar las oportunidades de negocio de las formaciones autóctonas. Asimismo, se pretende consolidar la Fira como un referente a la hora de exportar a los solistas y grupos por todo el continente.

También hay que resaltar el esfuerzo para apoyar las lenguas minorizadas como el valenciano. Finalmente, estas acciones favorecen el intercambio cultural mediante el diálogo artístico entre la escena musical valenciana y la europea, lo que aumenta la diversidad y fomenta el enriquecimiento mutuo.

La primera de las colaboraciones desarrolladas en el marco de Trovam Airlines es con el SPOT Festival de Aarhus (Dinamarca). Este encuentro especializado en música danesa y nórdica celebró la decimotercera edición los días 2 y 3 de mayo. Allí se celebraron más de 200 conciertos en 24 escenarios diferentes.

A la ciudad danesa se desplazó Xenia, compositora, productora e intérprete que presentó el disco Cuando las sombras se alargan, donde incidió en los ritmos electrónicos, el reggaetón y el pop. El intercambio se hará efectivo con la presencia en el Trovam de Dotre, banda que ofrece un arte pop atmosférico con voces poderosas, paisajes sonoros electrónicos y temáticas feministas.

Unas semanas más tarde, entre el 14 y el 17 de mayo, la localidad británica de Brighton acogió el festival The Great Escape. Entre los más de cuatrocientos artistas que figuraban en el cartel se encontraba Chloë's Clue. Esta cantante, compositora y guitarrista apuesta por el indie-folk con temas íntimos y sentimentales que reivindican la sencillez. En ese concierto adelantó algunos de los temas de su próximo lanzamiento, el EP Nanas para adultos. En esta línea de colaboración, el grupo Bottle Rockets actuará en Castellón de la Plana. Reconocida en 2024 como la mejor formación emergente escocesa por la BBC, está a punto de estrenar su primer EP.

En tercer lugar, entre el 17 y el 20 de septiembre tuvo lugar el Reeperbahn Festival de Hamburgo (Alemania). En este punto de referencia para la industria de todo el continente estuvo Gazella. Este quinteto de la ciudad de València puso de largo su segundo larga duración, Vías, donde añadieron psicodelia, melodías ambientales y elementos experimentales a las notas de shoegaze, noise rock, dream pop y kraut rock que los caracterizan. En este caso, será el productor, disc-jockey y creador de música electrónica David Bay quien toque en el Trovam. Se trata de una propuesta donde el alemán cruza los elementos analógicos y los digitales, las melodías retro y las modernas y los ritmos funk y las atmósferas perezosas.

Trovam Airlines se cierra con la colaboración con el Waves Vienna (Austria). Desarrollado entre el 2 y el 4 de octubre, el evento incluyó conferencias, talleres y clases magistrales, además de decenas de conciertos de artistas locales e internacionales. Este año tuvieron a España como país invitado. En este festival actuó Sandra Monfort, quien mostró su espectáculo de música y baile y su combinación de tradición y vanguardia. En la capital de la Plana habrá la oportunidad de descubrir el trabajo del compositor austríaco Farmar, quien fusiona la instrumentación orgánica con texturas electrónicas y explora temas sensibles y oníricos.

Trovam Airlines se realiza en colaboración con Primavera d'Hivern, The Spanish Wave y el Ministerio de Cultura. La primera entidad desarrolla tareas de gestión, contratación, producción, promoción y edición discográfica, entre otras. Por otra parte, The Spanish Wave es el proyecto de internacionalización de artistas españoles de la promotora Live Nation y ha trabajado en espacios como el South By Southwest (SXSW) de Austin, el North By Northeast Music Festival (NXNE) de Canadá o el EuroSonic de Groningen. Por último, el programa cuenta con una ayuda del Ministerio de Cultura destinada a eventos profesionales para la difusión de las industrias culturales y creativas en el extranjero.

TROVAM EUXCHANGE

Trovam EUxChange es un programa diseñado por la Fira Trovam que tiene como propósito principal apoyar a las lenguas minorizadas. De esta manera, tres artistas que usan el valenciano actuarán en Chipre, Países Bajos y Francia mientras que otros intérpretes que cantan en lenguas europeas se desplazarán hasta Castellón de la Plana.

Así, en el marco del Trovam EUxChange, el cantautor Pau Alabajos estuvo el sábado 2 de agosto en el Festival Fengaros de la localidad chipriota de Kornos. Además de recuperar piezas de una trayectoria que ya suma más de 20 años, el intérprete de Torrent presentó el libro-disco Versos a la vietnamita. Publicado el pasado mes de marzo, el repertorio es una antología de la poesía catalana antifranquista. Fruto de este programa de intercambio, será el chipriota Demetris Mesimeris quien esté en el Trovam. En sus piezas se encuentran la canción artística, el rock, la tradición folk y el rebétiko con sonoridades, letras, melodías y orquestaciones modernas.

La iniciativa Trovam EUxChange también incluye acuerdos con la entidad Dutch Music Export (Países Bajos) y el encuentro Babel Music XP de Marsella (Francia). De esta manera, destaca la inclusión de la neerlandesa Immen y de los franceses Brama en el cartel de la Fira valenciana. La primera canta en frisón, una lengua que también se habla en el noroeste de Alemania y en el suroeste de Dinamarca y que está en peligro de extinción. Por otro lado, Brama destaca por la mezcla de melodías: violines del Macizo Central, el qawwali pakistaní, la guitarra maliense, el krautrock alemán o el rock impregnado de fuzz.

La organización del Trovam escogerá las otras dos propuestas valencianas a exportar de acuerdo con la trayectoria, la expansión y el potencial de internacionalización de los proyectos.

El proyecto Trovam EUxChange se enmarca en la iniciativa LIVEMX de Europa Creativa, plan de la Unión Europea que tiene el propósito de consolidar el sector cultural del continente durante el periodo 2021-2027. La implementación del programa también es posible gracias a la colaboración con The Spanish Wave, entidad que cuenta con la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), la Fundación SGAE, el Instituto Cervantes y Ticketmaster España como cooperadores principales.