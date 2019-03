El TSJCV admite a trámite un recurso de Per L'Horta contra la ZAL del Puerto y reclama el expediente al Consell

Publicado 06/03/2019 12:45:30 CET

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite un recurso de la asociación ciudadana Per L'Horta contra la resolución de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para la aprobación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València y contra el decreto del Plan de Acción Territorial de la Huerta Valenciana.

Así consta en un decreto de la Sección Primera de esta sala del TSJCV, fechado el pasado 27 de febrero, en el que la letrada de la Administración de Justicia libra oficio para que se publique el anuncio de este recurso en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y reclama la entrega del expediente administrativo objeto de recurso a la Conselleria en un plazo de 20 días.

Según ha sostenido la asociación Per l'Horta en un comunicado, esta admisión a trámite del recurso "refuerza los argumentos" aducidos por la plataforma 'Horta és Futur, no a la ZAL', representada por la asociación 'Per l'Horta', para presentar el escrito de demanda y "acudir de nuevo a la justicia contra la instalación de esta infraestructura portuaria en los terrenos de La Punta".

"En este escenario, la prudencia en el uso de gastos públicos y la responsabilidad a la hora de arriesgar inversiones privadas harían más que recomendable dejar en suspenso el desarrollo del Plan Especial de la ZAL nuevamente cuestionado", han señalado en el comunicado.

Por otro lado, la asociación ciudadana ha destacado que la campaña de financiación que pusieron en marcha en una plataforma de 'crowfunding' para afrontar los gastos relacionados con el recurso avanza "a muy buen ritmo". Hasta ahora, transcurridos 13 días desde el inicio de la campaña se ha llegado a un 70 por ciento del objetivo, han puesto de relieve.

"OPORTUNIDAD PERDIDA"

El pasado mes de diciembre, tras la aprobación del Plan Especial de la ZAL de València, Per L'Horta lamentó que suponía "una oportunidad perdida para el futuro de la ciudad y la huerta", así como "una muestra de la falta de valentía del Consell y del Ayuntamiento de València", al tiempo que anunciaron que iban a presentar el recurso ahora admitido.

El Plan Especial la ZAL de València contempla un corredor verde con zonas ajardinadas y conexión con l'Albufera y medidas para minimizar la contaminación sonora.