El TSJCV rechaza un segundo recurso contra la orden de Educación que regula la consulta para elegir lengua base

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha vuelto a desestimar un recurso --en este caso interpuesto por el sindicato UGT-- contra la orden Conselleria de Educación que regula y convoca el procedimiento de consulta a los representantes legales del alumnado para elegir la lengua base aplicable a partir del curso escolar 2025-2026.

Se trata de la segunda sentencia a favor de la administración autonómica en relación con la consulta en la que las familias eligieron la lengua base --más valenciano o más castellano-- en la que preferían que estudiaran sus hijos a partir de este curso 2025-2026. En este mismo mes de octubre el TSJCV desestimó también el recurso presentado por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana contra la Orden, recuerda la Conselleria.

Al respecto, el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez, ha afirmado que la resolución judicial "vuelve a avalar la consulta de la lengua base de la Conselleria de Educación que sirvió para configurar las unidades en cada lengua base durante el presente curso escolar".

"La sentencia vuelve a incidir en la validez de la consulta telemática y también declara que es absolutamente compatible con nuestro ordenamiento jurídico, con la autonomía de los centros y con las funciones del profesorado", ha señalado Martínez.

"De esta manera --prosigue el director general-- se produce un nuevo fracaso por parte de algunas entidades que intentaron frenar la libertad de elección sobre la lengua base que establece la Ley de Libertad Educativa".

El sindicato UGT alegaba en su demanda cuestiones como una supuesta vulneración de la autonomía pedagógica, vulneración de los derechos del profesorado, que la consulta se hiciera con medios telemáticos o una posible lesión a la cooficialidad lingüística para impugnar la Orden de la consulta, cuestiones que rechaza el tribunal, indicando que "ninguno de los motivos de impugnación merece favorable acogida" y desestimando íntegramente el recurso. Además, se condena en costas al sindicato, precisa la Conselleria.

LEY DE LIBERTAD EDUCATIVA

La consulta, contemplada en la Ley de Libertad Educativa, se celebró entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de 2025 y en ella participaron 339.411 familias.

"El proceso se desarrolló con absoluta normalidad y los resultados demostraron la madurez de la sociedad valenciana y la convivencia natural de las dos lenguas, castellano y valenciano, en todo el territorio", remarca Martínez, que apostilla que el 99,8 % del alumnado de la Comunitat Valenciana estudia este curso en la lengua base elegida por sus familias.