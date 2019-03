La UA aprueba nuevos estudios internacionales simultáneos con universidades de EE UU y China

Publicado 28/03/2019 15:58:44 CET

ALICANTE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante (UA) ha dado el visto bueno a la puesta en marcha de nuevos estudios internacionales simultáneos con universidades de Estados Unidos (EE UU) y China.

En concreto, se ha aprobado un doble Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas entre la Universidad de Alicante y la Bachelor Business Administration por la University of North Florida, de Estados Unidos.

Se trata de una institución con la que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha mantenido una muy estrecha colaboración en los últimos años, culminando con este programa internacional que permitirá a los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas, así como sus dobles grados con Turismo (TADE) e Informática (I2ADE), obtener tanto la titulación emitida por ambas universidades, con todas las ventajas y reconocimientos que ambas instituciones ofrecen a sus egresados.

Cada año, cinco estudiantes podrán optar a este doble grado internacional cursando los dos primeros años en Alicante y los dos siguientes en Estados Unidos.

De igual manera se ha aprobado un doble Máster Universitario en Inglés y Español para Fines Específicos por la Universidad de Alicante y la Master in Forensic Linguistics por la East China University of Political Science and Law, que consta de 60 créditos.

Los alumnos, un máximo de 10 por año, de la Facultad de Letras y de la universidad China, serán seleccionados sobre la base de la excelencia de sus resultados académicos y cursarán el primer semestre del máster en la Universidad de Alicante y el segundo en China tras lo cual deberán realizar los trabajos de fin de máster, detalla la institución académica en un comunicado.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la institución académica, que se ha celebrado en las instalaciones del Parque Científico, también ha aprobado conceder la Medalla de Oro al expresidente del Consejo Social, Francisco Gómez.

El rector, Manuel Palomar, ha destacado que "en sus casi siete años al frente del Consejo Social, ha sabido liderar, ha fortalecido las relaciones entre la universidad y la sociedad y nos ha representado".

La propuesta, que ha sido refrendada por unanimidad, ha tenido una gran acogida, hasta el punto de que se han producido diferentes intervenciones que ha felicitado la iniciativa y han glosado la figura del expresidente del expresidente de quién han destacado que "ha hecho del Consejo Social un instrumento de colaboración con la universidad" o su participación en las reuniones del Consejo de Gobierno de forma "constante".

INFORME DEL PARQUE CIENTÍFICO

Durante la sesión, la gerente del Parque Científico (PCA), Olga Francés, ha explicado el proyecto empresarial promovido por la UA pero con "vocación abierta a todo el territorio". "El objetivo principal es ser el agente determinante en el cambio de modelo productivo y potenciar la innovación, el conocimiento y el talento en las empresas, independientemente de si han surgido de la Universidad de Alicante o no, su ubicación, su sector de actividad o su tamaño, siempre que sean empresas basadas en la I+D+i y con una relación con nuestra Universidad".

Francés ha señalado la buena marcha del PCA que "ha logrado una velocidad de crucero" y que en 2018 ha puesto en marcha el Centro Incubador de Empresas con una ocupación del cien por cien, ha superado los 100 trabajadores en las empresas instaladas en el Parque Científico, ha alcanzado los 1'5 millones de euros de inversiones en I+D y se han formalizado los procesos para la vinculación e instalación de las empresas en el PCA.