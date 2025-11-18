La UA y el Ayuntamiento de Alcoi acuerdan "colaborar" para que las PAU de 2026 se celebren "con las máximas garantías"

Reunión entre la Universidad de Alicante (UA) y el Ayuntamiento de Alcoi sobre las PAU - AYUNTAMIENTO DE ALCOI

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) y el Ayuntamiento de Alcoi han acordado "colaborar" para que las próximas Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) "se desarrollen con las máximas garantías", después de que hace unas semanas la institución académica anunciara que iba a mantener los tribunales de estos exámenes en el municipio alcoyano.

Así lo ha informado el consistorio en un comunicado, en el que ha señalado que el primer edil de Alcoi, Toni Francés, se reunió este lunes en el campus de Sant Vicent del Raspeig con la rectora de la UA, Amparo Navarro; el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz, y el director del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria, Juan Matías Sepulcre Martínez, para "coordinar aspectos logísticos y de seguridad" para las PAU.

Según ha detallado la administración local, "el Ayuntamiento de Alcoi mostró su plena disposición a atender las necesidades trasladadas por la UA en materia de seguridad, asistencia sanitaria, apoyo psicosocial y adaptación de exámenes para alumnado con necesidades específicas" y "la UA comunicó también su intención de habilitar" en el municipio "el servicio InfoPAU, destinado a ofrecer información y orientación directa al estudiantado".