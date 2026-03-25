La UA celebra una Maratón de Empleo y Emprendimiento con "récord" de participación

Maratón de Empleo y Emprendimiento de la UA - UA

ALICANTE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Maratón de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Alicante (UA) se ha celebrado este miércoles en el Aulario 2 con una participación "de récord", señala la institución académica en un comunicado.

La inauguración ha contado con la rectora, Amparo Navarro, quien ha estado acompañada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala. También con el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz Callado; la concejala de Empleo y Fomento y presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, y la directora territorial de Alicante del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora), Cortes Martínez de las Heras.

Con más de un centenar de expositores de empresas de ámbito nacional e internacional junto a los de organismos públicos, colegios profesionales y servicios universitarios, la Maratón de Empleo y Emprendimiento de la UA se ha consolidado como "un gran abanico de oportunidades de conexión entre el talento universitario y el mercado laboral", según Navarro.

En esta línea, la rectora ha dicho que "cada año se suman más empresas y entidades y cada año la respuesta del estudiantado es mayor". "Es un éxito consolidado y, además, con previsión de seguir creciendo ante el gran interés que despierta entre la comunidad estudiantil", ha afirmado.

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes y Empleo ha puesto el foco en la participación, tanto de estudiantado como de empleadores, y ha destacado: "Este año hemos batido el récord de entidades participantes y tenemos la impresión de que podemos atender a una mayor demanda año tras año".

Además, ha concretado: "Siempre, tras la maratón, podemos conocer de primera mano cómo el alumnado ha conseguido prácticas y empleos gracias a esta iniciativa y, por tanto, sabemos que cumple sus objetivos".

"CONTACTO" ENTRE ALUMNADO Y EMPRESAS

La Maratón de Empleo y Emprendimiento es una iniciativa impulsada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo a través del Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE), que tiene como objetivo "facilitar el contacto directo entre el estudiantado y el tejido empresarial", detalla la UA.

Con ello, ha proseguido, se pretende "favorecer la inserción laboral mediante la reunión de empresas, instituciones y organizaciones interesadas en captar talento universitario en la creación de uno de los principales foros de empleo del entorno universitario gracias a la organización de un amplio programa de actividades como una feria de expositores, conferencias, encuentros y la promoción de entrevistas laborales".