La UA lidera un proyecto para mejorar la rehabilitación de pacientes con trastornos neuromusculares

ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación Human Robotics (HURO) de la Universidad de Alicante (UA) lidera un proyecto para mejorar la rehabilitación de pacientes con trastornos neuromusculares. En concreto, un equipo internacional está trabajando en un modelo neuromecánico personalizado para personas con afecciones motoras en la mano tras sufrir un ictus o una lesión medular.

El proyecto en el que trabajan es Myorehab ('Monitoring and delivering personalised hand neurorehabilitation through virtual activities controlled by the neural drive'), según ha señalado la institución académica en un comunicado.

El investigador de HURO y coordinador del proyecto, Andrés Úbeda, ha detallado que el objetivo de Myorehab es "proporcionar un sistema de inteligencia artificial (IA) que pueda monitorizar y ofrecer una intervención personalizada de rehabilitación de la mano basada en la cantidad de actividad eléctrica generada por los músculos".

De forma complementaria a la terapia convencional, el proyecto implementa "tecnologías punteras", como electromiografía de alta densidad, y actividades virtuales gamificadas para mejorar y monitorizar la rehabilitación en un gran número de pacientes.

Con este nuevo modelo se van a poder extraer biomarcadores neuromecánicos asociados a la rehabilitación motora y se podrá evaluar la intervención de gamificación basada en IA para ofrecer una rehabilitación "totalmente adaptada a cada paciente".

Los tratamientos de rehabilitación de los trastornos neuromusculares varían según los centros clínicos y los sistemas sanitarios, por lo que "hace falta un modelo estandarizado que se puede replicar en cualquier país", ha apuntado Úbeda.

Una de las principales dificultades del tratamiento es poder hacer una evaluación cuantitativa de como el paciente mejora. Es en este punto donde el proyecto Myorehab ayudará tanto al profesional rehabilitador como al paciente a valorar el proceso completo desde el inicio de las sesiones.

En una primera fase, la tecnología y los protocolos de rehabilitación se aplicarán y probarán en individuos sanos para, después, llevar a cabo una evaluación clínica. En esta segunda fase, el nuevo modelo se utilizará para extraer métricas clínicas útiles para readaptar las terapias físicas de forma "más eficiente y eficaz".

"La meta de este proyecto es llegar a la fase de intervención clínica donde la terapia convencional se complementará con esta novedosa tecnología para mejorar la recuperación proporcionando a los pacientes actividades de rehabilitación más atractivas y eficaces. En el caso de Alicante, desde la UA colaboraremos con pacientes afectados por ictus del Hospital General de Alicante", ha explicado el investigador.

Con una duración de tres años, hasta mediados del 2026, Myorehab reúne a instituciones de España, Alemania, Brasil y Panamá. Se trata de una sólida red de investigación a largo plazo entre investigadores europeos y latinoamericanos para proporcionar un marco transnacional en el área de la rehabilitación motora estandarizada.

Además de la UA, también participan la Universidad de Erlangen-Núremberg (FAU) de Alemania, la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) y la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), ambas de Brasil, y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

El proyecto Myorehab cuenta con una financiación de más de 485.000 euros financiados a través de la 4ª convocatoria multitemática para proyectos de investigación e innovación 2022 del Grupo de Interés EU-LAC, formado por agencias financiadoras de América Latina, Caribe y Europa. En el caso de España, la financiación parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

DESAFÍOS DE LA ROBÓTICA

El grupo de investigación de HURO de la UA, perteneciente al Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante, se creó en 2018 para dar respuesta a los nuevos desafíos relacionados con el mundo de la robótica, un sector que requiere robots capaces de desarrollar sus tareas en entornos dinámicos y sociales.

Sus miembros, con "gran experiencia" en robótica y sistemas automatizados, trabajan principalmente en cinco líneas de investigación: la robótica de rehabilitación, la neuromecánica, la robótica espacial, la visión y la inteligencia artificial y la realidad virtual y aumentada.