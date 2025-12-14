La UCV impartirá este lunes la docencia en modalidad híbrida: presencial y online ante la alerta por lluvias

Archivo - Una de las sedes de la UCV - UCV - Archivo

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Valencia (UCV) impartirá este lunes la actividad docente en modalidad híbrida: presencialmente en el aula y, simultáneamente, online en atención a las previsiones meteorológicas y los avisos dados desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que a partir de las 06.00 horas del lunes se pueda disminuir el nivel de la alerta de rojo a naranja en el litoral norte y el interior norte de la provincia de Valencia, mientras que el litoral sur e interior sur de Valencia pasará directamente a amarillo.

Todas las sedes de la UCV permanecerán abiertas, pero se suspenden las actividades al aire libre y en el exterior. Asimismo, se cancelan todas las pruebas académicas evaluables previstas por la mañana, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Los centros asistenciales (Clínicas, Hospital Veterinario, IMEDUCV Unidad de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento y Hospital Virtual) permanecerán abiertos en su horario habitual.

La UCV ruega a toda la comunidad universitaria "extremar la precaución y evitar los desplazamientos en situaciones complicadas". De hecho, en caso de movilidades que puedan suponer riesgo como consecuencia de la situación climática señala que se podrá teletrabajar.

A lo largo del lunes se actualizará la información para comunicar las medidas que se adoptarán, según la evolución de las predicciones.

Desde el Rectorado han pedido a la comunidad universitaria que siga las indicaciones que se dicten desde los servicios de emergencias y consulte la información a través de los canales oficiales de la Universidad.