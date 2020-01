La UE se compromete a atender todas las peticiones de los afectados por 'Gloria'

Actualizado 24/01/2020 14:12:16 CET

La Generalitat revisará los planes del litoral y de prevención de inundaciones para alinearlos con el 'Pacto verde europeo'

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, ha asegurado que la UE atenderá "todas las peticiones de ayuda" de los afectados por el temporal 'Gloria' de los últimos días, con la posibilidad de activar mecanismos como el fondo de contingencia para emergencias meteorológicas o el fondo de solidaridad.

Así se lo ha trasladado al 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una reunión de balance tras la borrasca. Precisamente este viernes, la Comisión Europea ha activado el sistema de imágenes por satélite 'Copérnico' a petición de las autoridades españolas y francesas para ayudar a paliar los daños.

A la espera de la valoración de daños, el representante de la UE ha expresado la solidaridad con las víctimas y ha lamentado que 'Gloria' refleja cómo los fenómenos meteorológicos se agravan y reproducen por el cambio climático. "En Europa hemos seguido muy de cerca esta tragedia", ha recalcado en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat.

En este contexto, la UE pretende trabajar de la mano del Gobierno valenciano y de otros regionales para que sus políticas estén alineadas con el 'Pacto verde europeo', con el objetivo de cambiar el modelo económico y social, generar financiación y promover la economía circular como clave de desarrollo futuro.

La Comunitat tiene "grandes oportunidades", por la cantidad de emprendedores y empresarios que desarrollan modelos sostenibles de negocio, y una "riqueza excepcional". El 37% del territorio valenciano forma parte de la Red Natura 2000, nueve puntos por encima de España y diez de la media europea, ha destacado el responsable de la CE, defendiendo que ese valioso patrimonio natural también puede ser una fuente de desarrollo y que hay que protegerlo.

Para ello, Calleja ha resaltado la posible activación de fondos de programas europeos como 'Life', los de innovación como 'Horizonte 2000' o los programas de apoyo a pymes. También ha llamado a intensificar la colaboración entre la UE y los gobiernos regionales, augurando que "la Comunitat puede jugar un papel líder", así como con el mundo empresarial, social y universitario.

Puig, en la misma línea, ha abogado por combinar las medidas coyunturales con las estructurales, hacia "una nueva orientación de la ordenación del territorio", una visión que volverá a trasladar este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Castellón y otras zonas por las que pasó el temporal. Se ha mostrado "convencido" de que el Gobierno pedirá a Europa el fondo de contingencia porque hay varias comunidades afectadas.

EL MEDITERRÁNEO, "ZONA CERO"

A nivel autonómico, el Consell pretende revisar y actualizar tanto el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) como el Plan de Acción Territorial de Prevención de Riesgo de Inundación (Patricova), para alinearlos con el 'Pacto verde europeo'. También apuesta por adaptar las acciones medioambientales a la situación del Mediterráneo y que "Europa tenga una visión especial" sobre un mar del que "los científicos ya han alertado de que es la 'zona cero' del efecto del cambio climático".

El 'president' ha recordado que cuando se aprobó el Pativel, en la pasada legislatura, "hubo cierta tensión por quienes pensaban que era demasiado proteccionista", mientras cree que fenómenos como 'Gloria' demuestran que no. "La Generalitat no va a dar ningún paso atrás en su voluntad de ordenar el territorio", ha aseverado, y ha hecho hincapié en que "la emergencia climática ya no es una cuestión de nominalismo, es una realidad contra la que tenemos que actuar".

OPERACIÓN CON EUROPA PARA "SALVAR L'ALBUFERA"

Respecto a l'Albufera de València, afectada por el temporal, UE y Generalitat apuestan por trabajar conjuntamente en una "operación racional de salvamento", mediante el programa 'Life' u otros instrumentos, para garantizar su pervivencia y que no entre en una situación deficiente como en otros parajes".

Se trata de un parque que forma parte de la identidad cultural y paisajística y de "la manera de entender la Comunitat", así como uno de los grandes espacios rurales de Europa. "L'Albufera es un ser natural absolutamente vivo, con una diversidad enorme que hay que mantener", ha reivindicado Puig.

De cara al futuro, el jefe del Consell ha recordado que continúa la situación de emergencia y que corresponde a los ayuntamientos y las organizaciones estimar los daños de 'Gloria', con lo que piensa que realizar una estimación "sería totalmente aventurado y no sería serio".