UGT y CCOO convocan dos nuevas jornadas de huelga en abril por el "bloqueo" de la negociación del convenio del azulejo

Ambos sindicatos se manifiestan en Castelló en señal de protesta



CASTELLÓ, 15 Mar. (EUROPA PRESS) - -

UGT y CCOO han convocado dos nuevas jornadas de huelga en el sector para los días 5 y 9 de abril ante el "bloqueo" de las negociaciones del convenio colectivo, que se suman a las que ya realizaron el 28 de febrero y el 1 de marzo. Así lo han anunciado ambos sindicatos antes los medios tras mantener sendas asambleas y antes de iniciar una manifestación por Castelló. Además, el 9 de abril por la tarde han convocado una nueva manifestación.

Los manifestantes han partido desde la plaza de las Aulas con una pancarta que encabezaba la protesta en la que se podía leer: 'Derechos y salarios dignos en la industria azulejera', y han proferido gritos como 'Visca la lluita de la classe obrera'.

El secretario general del Sindicato Intercomarcal Hábitat CCOO Comarques del Nord, Jordi Riera, ha asegurado que en con esta movilizaciones van a seguir reivindicando incrementos salariales adecuados a la realidad del sector. "En 2023, por ejemplo, el Grupo Pamesa ha tenido beneficios, y entendemos que hay que seguir defendiendo a los trabajadores, y por lo tanto pueden pagar incrementos salariales acordes a los propios resultados, incluso en un mal año para el sector", ha dicho.

"Negamos la mayor en cuanto a que haya un problema de costes para los salarios, lo que hay es un problema de voluntad empresarial para entender que lo que hay que hacer es modernizar el sector del azulejo y empezar a darle un sentido a la estructura de turnos y a las jornadas de trabajo e intentar garantizar el futuro del sector en los próximos 10 o 20 años con gente joven", ha subrayado.

Así mismo, el dirigente sindical ha apuntado que cada vez están más cerca de planteamientos de huelgas "más potentes o de muchos más días". "Entendíamos que había que tener una velocidad de acción que nos permitiera desbloquear el propio conflicto, ya que no queremos el conflicto por el conflicto, sino que hacemos huelgas para desbloquear la negociación y con la única intención de acreditar mediante la huelga que hay un fracaso en la negociación y que queremos mejorar lo que podemos ofrecer a los trabajadores", ha apuntado.

Riera ha reconocido respecto al nivel de seguimiento que pueden tener las próximas jornadas de huelga, que en un momento de acción y de que "los trabajadores no tienen demasiado margen, los miedos siempre están, y es verdad que los descuentos de la huelga son importantes para los trabajadores". "Pero si no es por este camino, no vemos ninguna otra solución, y esto va a tener una continuidad pese a que pudiéramos fracasar en algún momento porque es necesario que sigamos luchando por aquello en lo que creemos", ha añadido.

El representante de CCOO ha señalado que tras la última reunión con la patronal celebrada antes de la anterior huelga, no han vuelto a tener noticias de ASCER, y ha lamentado que "eso sea así". "Por parte de CCOO se mantiene, por responsabilidad, una mesa de negociación hasta que se rompa, porque entendemos que esto se solventa con una negociación, por lo que habrá que agotar esa negociación, aunque sea quedándonos a dormir o acampando dentro de ASCER", ha afirmado.

Según ha resaltado, "hay demasiados elementos que pueden ayudar a que la negociación vaya por un lado u otro, como la reducción de jornada o la modificación de los turnos, pues los incrementos de salarios pueden estar vinculados a otros elementos". "Por tanto, estamos abiertos a negociar", ha agregado.

UGT PROPONE HUELGA INDEFINIDA

Por su parte, el secretario general de UGT-FICA Comarques de Castelló, Antonio Miguel Durán, ha señalado que la asamblea del sindicato a transmitido a la comisión negociadora la necesidad de que la huelga sea indefinida. De esta forma, ha indicado que se reunirán con CCOO para valorar esta posibilidad.

Ha indicado que espera que el mensaje que llegue hoy a la patronal de la nueva convocatoria de huelga y de otra manifestación "lo capten y sepan que el sector no se quiere callar y no quiere quedarse en el 3,1 por ciento de incremento salarial que están ofreciendo algunas empresas". "Entendemos que eso es una limosna para hoy y el hambre del futuro, porque en el convenio hay otras cosas importantes en materia de permisos, reducciones de jornada o la mejora de los planes de igualdad y de la seguridad", ha manifestado.

El dirigente de UGT ha lamentado que "la patronal solo quiere ese 3,1 por ciento que ofreció en la última reunión y no quiere entrar a valorar nada más, y el convenio hay que modernizarlo y llevarlo a los nuevos tiempos que vivimos".

Además, ha reseñado que UGT sigue abierto a las negociaciones, aunque ha destacado que la propuesta de la patronal tendría que ser "sustancial" como para poder valorarla por parte de los sindicatos. "Tienen que ser propuesta serias y respetuosas con los trabajadores y que sea un convenio de futuro, pues lo que tenemos claro es que no vamos a negociar un convenio de un año", ha concluido.