UGT y CCOO piden al Consell reactivar el diálogo social y temen que Vox "continuará marcando la agenda"

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Ana García y Tino Calero, han reclamado este miércoles que el Consell, tras su remodelación, reactive el diálogo social, al tiempo que han lamentado que sea un Ejecutivo "continuista" y que Vox "continuará marcando la agenda política".

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha criticado en declaraciones remitidas a los medios que, tras los cambios anunciados este miércoles por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el Ejecutivo "no puede realmente llamarse nuevo" ya que "se mantienen prácticamente todos los consellers que estaban del anterior Gobierno".

"Es un ejercicio continuista de las políticas que se vienen implantando desde mayo del 2023, cuando entraron en el gobierno el Partido Popular y Vox", ha asegurado.

En este sentido, García ha lamentado que "se ha perdido una oportunidad para realmente marcar esa diferencia de cómo hacer las cosas" y ha advertido de que "van a seguir las heridas abiertas en nuestra comunidad autónoma por la mala gestión que se realizó de la dana".

"Solo deseamos y esperamos que el diálogo social se reactive, porque está parado desde hace mucho tiempo con la crisis que se ha generado", ha insistido la dirigente sindical, quien ha reclamado a Juanfran Pérez Llorca que convoque a los agentes económicos que "más pronto que tarde" para analizar la situación de la Comunitat Valenciana y formular propuestas.

EMPLEO Y VIVIENDA

Por su parte, Calero ha asegurado que "más importante que la composición del nuevo Consell, que mantiene una estructura bastante similar a la anterior, es ver a partir de hoy cuáles son las políticas concretas que se van a desarrollar".

"Y a este respecto es evidente que tal y como van ver en el debate de la investidura, Vox va a continuar marcando la agenda política y la agenda legislativa de este Consell", ha advertido.

En este sentido, Calero ha considerado "relevante que las políticas en materia de empleo, en materia de vivienda, que en estos momentos es un de los principales problemas que tienen los valencianos, y las políticas que afectan a la juventud valenciana se incorporan a la vicepresidencia primera si eso, evidentemente, significa que el presidente de la Generalitat las pone como políticas prioridades a desarrollar por el gobierno valenciano".

Asimismo, ha señalado que también es "relevante que asuma en primera persona la política lingüística, si eso significa que él en primera persona se va a implicar para defensar la nuestra lengua desde los ataques de los que no la quieren".

Desde UGT PV, Calero ha pedido "un impulso al diálogo social entre los agentes sociales valencianos y el gobierno de la Generalitat, que es un instrumento fundamental para el desarrollo social, económico y el progreso de nuestra comunidad".

"Y vamos a continuar teniendo una actitud propositiva, pero también criticando aquellas cuestiones que consideramos que el Consejo de la Generalitat está perjudicando los intereses de los trabajadores y las trabajadoras valencianas", ha remarcado.