UGT sobre la decisión del juzgado de no autorizar la venta de Marie Claire: "Es un mazazo para los trabajadores"

El secretario general de UGT FICA comarques de Castelló, Antonio Durán, cree que la empresa está "abocada" a la liquidación



El secretario general de UGT FICA comarques de Castelló, Antonio Durán, ha señalado hoy a Europa Press que la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón de no autorizar la venta de Marie Claire a For Men SA supone un "mazazo" para los trabajadores que no sabe "cómo lo van a recibir", despues de "hacer ayer un esfuerzo más ampliando el ERTE un mes".

Durán, que ha calificado la decisión de juzgado de "jarro de agua fría", ha señalado que "parece que la oferta real de la empresa For Men SA para comprar Marie Claire dista mucho de lo que se nos había dicho".

El representante sindical considera que Marie Claire "está abocada a la liquidación, puesto que, aunque hay un plazo de cinco días para recurrir, el ERTE se ha prolongado hasta el 31 de julio y la resolución del recurso no será en un mes", mientras que ha añadido que tampoco sabe si los trabajadores estarían dispuestos a aprobar otra una nueva ampliación del expediente.

Así mismo, ha señalado que si el juzgado no ha aprobado la venta, no sabe "qué podría cambiar para que cambie de criterio".

El dirigente de UGT considera que la liquidación de Marie Claire "supone casi la muerte de la zona y hará que Vilafranca pase a ser un pueblo más de la España vaciada".