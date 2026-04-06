UGT PV avisa de la "precariedad" del empleo joven y de las "insuficientes" políticas contra la brecha de género

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VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo e Innovación en la Transformación Productiva de UGT PV, Pilar Mora, ha advertido este lunes, tras la publicación de los datos del paro, que las medidas contra la brecha de género siguen siendo "insuficientes" y que la "precariedad" sigue marcando el empleo joven, por lo que ha pedido que estas problemáticas se contemplen en la estrategia de empleo de Labora.

Mora, en declaraciones remitidas a los medios, ha destacado que los datos del paro de la Comunitat Valenciana en el mes de marzo reflejan un descenso de 2.467 personas, "algo más entre las mujeres, aunque este dato es un dato puramente coyuntural, ya que las mujeres son el 61,4% de las personas desempleadas".

A su juicio, "esto refleja que las políticas de empleo dirigidas a superar las brechas de género son del todo insuficientes y las escasas que hay muestran que son inadecuadas".

"Por ello, desde UGT seguimos exigiendo en Labora, como ya venimos haciendo desde hace más de dos años, que aplique el plan de transversalidad de género en las políticas activas de empleo", ha señalado.

Por otra parte, la sindicalista ha expuesto que la reducción del empleo "se da entre las personas mayores de 25 años, lo que también muestra la situación de precariedad de las personas jóvenes". Por este motivo, también ha exigido un plan de empleo joven.

"Todo ello debe estar enmarcado en la estrategia de empleo del Labora, que recientemente se ha aprobado y donde demandamos que se tengan en cuenta todas las propuestas que ha hecho la Unión UGT, convirtiéndolo en una estrategia de calidad centrada en el fortalecimiento del tejido productivo, la industria y la innovación, en los servicios de calidad y en la estabilidad laboral", ha concluido.