UGT PV ofrece la exposición fotográfica 'Consecuencias de una dana' con el objetivo de reconocer a las víctimas - UGT PV

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de UGT PV de Valencia ofrece la exposición fotográfica 'Consecuencias de una dana', con la finalidad de reconocer a las víctimas de la tragedia, que se saldó con 229 fallecidos y daños multimillonarios en la provincia de Valencia.

La muestra, impulsada por la federación del sindicato de la industria, la construcción y la agricultura (UGT FICA PV) y que refleja el impacto de la tragedia, fue inaugurada el pasado mes de abril con motivo del congreso de la federación del sindicato de la industria, la construcción y la agricultura, tal y como ha apuntado la entidad sindical en un comunicado.

En la inauguración en la sede de UGT PV han intervenido la secretaria general de UGT FICA PV, Rosa Benítez, y el secretario General de UGT PV, Tino Calero, quienes han subrayado la "importancia" de traer a Valencia esta muestra.

Según Calero, este lunes "se ha otorgado al País Valenciano una exposición muy importante" porque, a su juicio, sirve para reconocer a las víctimas y a sus familiares y para "seguir exigiendo más recursos y más implicación de las administraciones, principalmente de la administración valenciana, para que se pongan las medidas para que una situación como la que vivimos el anterior octubre no vuelva a suceder y desde luego seguir exigiendo verdad justicia y reparación para las víctimas".

Por su parte, Benítez ha señalado que su deseo es que esta exposición sirva para "volvernos a recordar que tenemos muchas tareas que hacer para garantizar espacios de vida seguros, que los pueblos de la zona de la mancomunidad sean seguros y nuestra obsesión, que los polígonos también sean seguros".

En este sentido, ha recalcado que "hay muchísimos" polígonos en zonas inundables y "muchísimas áreas industrias" que "no" han tomado medidas específicas de actuación, "por lo que hemos de seguir trabajando para tener espacios de trabajo seguros".

Durante su intervención, la responsable de industria ha recordado la situación de Campofrío que, "a día de hoy, sigue esperando los permisos de la Generalitat para poder empezar las obras en Utiel". "Exigimos a la Generalitat Valenciana que actúe rápido y dé esos permisos para poder recuperar cuanto antes la actividad industrial en Campofrío", ha reclamado

La exposición cuenta con la colaboración de la Mancomunidad de l'Horta Sud, los ayuntamientos de Alaquàs, Quart de Poblet y Sedaví, el Colectivo Soterranya, la Agrupación de Empresarios de Catarroja (AECA) y el Museo Comarcal de l'Horta Sud.

Las imágenes que componen la muestra son obra de Tomás Roselló, Laura Moragón, José Miguel Arastell, Lucía Guirado, Miguel Ángel Gascón, Ángeles Fresneda, Toni Velarde, Laura Sena y del personal del área de Comunicación del Ayuntamiento de Alaquàs.

IMÁGENES CAPTADAS POR TELÉFONO MÓVIL

En la selección se han priorizado imágenes captadas con el móvil por estas personas, momentos concretos que llamaron su atención mientras estaban en los municipios y barrios de la 'zona cero', y que realizaron su trabajo o tareas de voluntariado. Por ello, "ha prevalecido el instante sobre la perfección técnica o artística".

Además de los daños generales en viviendas, calles e infraestructuras, hay un apartado dedicado a los perjuicios en los sectores productivos, como comercios y empresas, al mostrar así la magnitud humana y económica de la catástrofe.