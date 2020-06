UGT PV reclama la subrogación del personal de limpieza y mantenimiento de hospitales en la Mesa de la Economía

Pide un pacto por la estabilidad en el empleo y la compra pública innovadora

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha trasladado este viernes a la Mesa de la Economía del Diálogo Social su "indignación" por la situación del personal de mantenimiento y limpieza en los hospitales, cuyos puestos de trabajo considera "en peligro, por cuestionarse su subrogación".

La necesidad de un pacto por la estabilidad en el empleo y la compra publica innovadora son otras de las cuestiones "clave" que el dirigente sindical ha llevado a la Mesa de la Economía que se constituía este viernes en el marco del proceso de reconstrucción que se está llevando a cabo desde el Consell junto con los agentes sociales para superar la crisis derivada de la Covid-19.

En la mesa han participado el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent; de Hacienda, Vicent Soler; de Educación, Vicent Marzà; y Transparencia, Rosa Peris. También ha asistido el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

Por el contrario, CCOO PV ha 'plantar' esta iniciativa del Consell en protesta por sus "incumplimientos" del Diálogo Social: todavía no se ha abonado la ayuda a trabajadores en ERTE, no se han cumplido los plazos de ayudas por reducción de jornada para la conciliación, no se ha constituido el Observatorio del Trabajo Decente y se ha "vulnerado de manera flagrante" el compromiso de subrogar al personal de empresas privadas que prestan sus servicios en el ámbito de las administraciones valencianas, ha lamentado el sindicato.

Además, su secretario general, Arturo León, ha criticado que el 'president' de la Genralitat, Ximo Puig, presentara un acuerdo con la patronal para agilizar los trámites en las administraciones "cuando es un tema incluido en uno de los grupos de trabajo de la Mesa de Políticas Públicas".

Por su parte, desde UGT Ismael Sáez ha aprovechado la constitución de la Mesa de la Economía para demandar al presiente de la CEV, Salvador Navarro, la necesidad de contar "ya" con un pacto por la estabilidad en el empleo, "sobre todo en materias tan sensibles como es la de la subrogación del personal".

INNOVACIÓN PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN

Asimismo, Sáez ha señalado que, a pesar de los problemas que arrastra la Comunitat Valenciana por su infrafinanciación, "la compra pública innovadora debe ser un elemento tractor para la reindustrialización de la economía valenciana".

"El 47% del presupuesto de la Generalitat va a la contratación de obras y servicios, y estos deben estar presididos por ese impulso innovador", ha dicho Sáez, y ha enfatizado la necesidad de apoyar a la AVI, "que es un instrumento de todos".

Desde UGT han querido valorar "positivamente" poder contar con estos espacios como la Mesa de la Economía en el marco del Diálogo Social, "porque permiten poner sobre la mesa necesidades, opiniones y arrancar compromisos", han manifestado en un comunicado tras la reunión.