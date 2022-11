UGT-PV respalda la ampliación de Valenciaport: "Si cumple con las exigencias medioambientales, no hay nada que oponer"

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha mostrado el apoyo del sindicato a la ampliación del puerto de València, tras el informe del Ministerio de Transición Ecológica favorable al proyecto aunque con condiciones, al considerar "una buena noticia" este avance en una infraestructura "varada durante mucho tiempo".

"Si cumple con las exigencias medioambientales, según los informes y decisiones de quien tiene las competencias para ello, no hay nada que oponer. No es posible estar reclamando inversiones e infraestructuras para la Comunitat Valenciana y no saber ni dónde ni cuáles", manifiesta en declaraciones remitidas a los medios.

A su juicio, la ampliación de Valenciaport permitirá mejorar la competitividad de la economía valenciana y de la española, por lo que rechaza las posiciones contrarias a este proyecto.

Sáez lamenta así que "hay a quien todo le parece mal: mal el Puerto, mal la ampliación de la V-21, mal la CV-60, mal los molinos o las fotovoltaicas, en este caso por razones estéticas".

Por contra, asegura que su sindicato está a favor de "un crecimiento sostenible y respetuoso con el medioambiente, pero crecimiento que ofrezca oportunidades de empleo de calidad para los valencianos y valencianas".

En concreto, en el último informe que quedaba pendiente para desbloquear la ampliación del Puerto, la Dirección General de Costas del Ministerio concluye que "a la vista de la documentación e información disponible, se observa que los efectos de la actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina levantino-balear, en principio, no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental".

La terminal de contenedores supondrá una inversión próxima a los 1.400 millones de euros, alrededor de 400 millones públicos y 1.021 millones de euros privados por parte de TIL de Grupo MSC.