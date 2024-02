El último estudio de la Fundación Valenciaport impulsará el amoníaco como combustible para buques

VALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Valenciaport ha comenzado a trabajar en un estudio sobre la seguridad del amoníaco como combustible, 'Study Investigating the Safety of Ammonia as Fuel on Ships', una iniciativa que propone sentar las bases del uso del amoníaco como combustible para buques, según ha informado la entidad en un comunicado.

La investigación proporcionará un marco de metodologías, evaluación de seguridad y análisis de fiabilidad, así como un documento de orientación técnica que permita alcanzar un cierto grado de armonización en todo el sector logístico portuario.

El proyecto se centrará especialmente en la caracterización del amoníaco como producto químico y combustible, revisando las normas, reglamentos y prácticas disponibles, y las consideraciones a tener en cuenta para garantizar la seguridad de aquellos buques que lo utilicen como combustible.

Además, en el marco del proyecto se realizará una evaluación de la seguridad y análisis de fiabilidad de algunos equipos, sistemas y sistemas específicos; se evaluará también la seguridad de un diseño genérico de buque y de dos tipos de buque específicos, para tener en cuenta soluciones técnicas especializadas. Por último, se elaborará una guía basada en objetivos para los buques que utilicen el amoníaco como combustible.

El proyecto, coordinado por ABS Hellenic S.M., cuenta con un presupuesto de cerca de 450.000€, cofinanciados por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), y se desarrollará hasta junio de 2025.

PAPEL DE VALENCIAPORT

La Fundación Valenciaport aportará su experiencia en la implementación de combustibles alternativos en proyectos como H2PORTS y POSEIDON, que involucran el uso del hidrógeno y el e-metanol como combustible, respectivamente. Contribuirá también con la experiencia adquirida del uso de amoníaco como carga en el Puerto de Sagunto.

Además, la Fundación liderará la caracterización del amoníaco y participará en las tareas de análisis de riesgo, así como en el desarrollo de las guías y recomendaciones de su uso como combustible. En el proyecto, además de la Fundación Valenciaport y ABS Hellenic, colaborará la National Technical University of Athens.