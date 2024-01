La UMH participa en un proyecto para la formación de doctores en prótesis neurales e investigación del cerebro

ALICANTE, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante) participa en el proyecto europeo 'Red Doctoral Europea de Neuroprótesis e Investigación del Cerebro' (DONUT, por sus siglas en inglés) para formar a diez investigadores en el campo de las prótesis neurales y la investigación del cerebro.

La institución académica ha señalado en un comunicado que las interfaces cerebro-computador pueden ayudar en la rehabilitación después de un ictus o a la detección temprana del Alzheimer, entre muchas otras aplicaciones.

Por ello, el proyecto --financiado por la Comisión Europea-- aborda diferentes retos relacionados con las interfaces cerebro-computador, un campo de la neurotecnología "en crecimiento" y en el que la UMH cuenta con profesorado e investigadores expertos.

A través de la educación y formación de diez futuros doctores, el proyecto DONUT pretende avanzar en distintas aplicaciones neurotecnológicas. Por ejemplo, en la mejora de la calidad de vida de pacientes con síndrome de enclaustramiento y en el desarrollo de nuevas interfaces cerebrales para control de exoesqueletos para la rehabilitación después del ictus.

También, en la mejora de productos comerciales basados en interfaces cerebro-computador y electroencefalografía; y en la detección temprana y no invasiva del Alzheimer.

Dentro de la UMH, lidera este proyecto el catedrático y director del Brain- Machine Interface Systems Lab, José Mª Azorín. Su laboratorio está centrado en el desarrollo de nuevos sistemas basados en interfaces cerebrales no invasivas para el control de exoesqueletos robóticos de miembro inferior.

Además, participan los profesores Eduardo Ibáñez y Mario Ortiz, que al igual que el profesor José Mª Azorín, pertenecen al Instituto de Investigación en Ingeniería de Elche de la UMH.

El proyecto, que se ha iniciado el 1 de enero de 2024 y tendrá una duración de cuatro años, agrupa un consorcio de siete universidades y ocho empresas, pertenecientes a ocho países diferentes.

Además de la UMH, participan las siguientes instituciones académicas: Rhine-Waal University of Applied Sciences (Alemania), Radboud University (Holanda), KU Leuven (Bélgica), Aarhus University (Dinamarca), Kaunas University of Technology (Lituania) y Slovak Academy of Sciences (Eslovaquia).