La UMH saluda el plan de financiación y pide que sirva para corregir desajustes "históricos"

ALICANTE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Juanjo Ruiz, ha valorado positivamente el plan plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas, aprobado este martes por el pleno del Consell, y ha instado a que sirva para "corregir en la medida de lo posible desajustes históricos, pero no por ello menos injustos".

Así se ha pronunciado tras la aprobación del plan, que tendrá una vigencia de cuatro años, hasta 2029, prorrogable cuatro años más. El acto de firma estaba previsto para este pasado lunes pero fue suspendido por la alerta roja meteorológica. La intención del Consell es llevarlo a cabo la próxima semana.

En declaraciones distribuidas a los medios, el rector de la UMH ha destacado que este acuerdo de financiación será "un elemento muy valioso de cara a la planificación de los programas universitarios y permitirá una mayor eficacia de la inversión pública".

Según ha expuesto, actualmente "existen ciertas desigualdades entre universidades, ya que por ejemplo la UMH no fue bien tratada por el gobierno anterior en cuanto a financiación".

Por ello, "aun entendiendo que estas desigualdades son, como se suele decir, herencia del pasado, y entendiendo también el difícil contexto económico en el que nos encontramos en la Comunitat Valenciana", el rector de la UMH ha reclamado "enérgicamente" que el plan de financiación "no sea un instrumento para consolidar estas diferencias, sino una herramienta para en la medida de lo posible corregir estos desajustes que ya empezamos a considerar históricos, pero no por ello menos injustos".

El conseller de Universidades, José Antonio Rovira, ha detallado que, por ejemplo, "a partir de ahora, las universidades (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat Jaume I de Castelló y Universidad Miguel Hernández de Elche) van a pasar de tener unas transferencias corrientes de 876,8 millones a tener ya de inicio garantizados 1.034,5 millones".

Esos 200 millones de diferencia, ha explicado, "estaban agrupados en diversos programas que había que ir negociando cada año". "Básicamente --ha proseguido-- las universidades van a recibir en los próximos presupuestos del año 2026 una línea de transferencia corriente de 1.034,521.565,35 euros. Y adicionalmente, la compensación por la reducción y la congelación de los precios públicos universitarios, que supone un coste para las arcas de la Generalitat de 39,5 millones, y las dotaciones correspondientes al programa acordado entre las comunidades autónomas y el Ministerio 'María Goyri' para la contratación de profesorado ayudante doctor.