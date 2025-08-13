La Unidad de Tromboembolia Pulmonar del Peset recibe la acreditación nacional como Unidad de Alta Complejidad

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Asistencial de Tromboembolia Pulmonar del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Doctor Peset de València ha sido acreditada como Unidad de Alta Complejidad con criterios de excelencia por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

De esta forma, la Unidad de Tromboembolia Pulmonar de este hospital público valenciano se convierte en la primera de España y la única hasta el momento en alcanzar el máximo nivel de acreditación concedido por SEPAR (alta complejidad con criterios de excelencia), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El reconocimiento destaca "la calidad asistencial, la excelencia clínica y el compromiso" de los profesionales de la unidad, liderada por el doctor Alberto García Ortega, en el manejo de la tromboembolia pulmonar. Además, se garantizan los "más altos estándares" en formación, actividad asistencial, recursos humanos y materiales, gestión, actividad docente, investigadora y trabajo cooperativo multidisciplinar de los miembros de la unidad.

La tromboembolia pulmonar, causada por la obstrucción de las arterias pulmonares por coágulos sanguíneos, es considerada la forma "más grave" de presentación de la enfermedad tromboembólica venosa. Es una enfermedad cardiovascular grave, que afecta a algo más de un caso por 1.000 habitantes al año y que tiene una alta mortalidad y secuelas asociadas.

"Por ello, un diagnóstico precoz y un tratamiento personalizado óptimo basado en la correcta evaluación pronóstica, de las características individuales de los pacientes y de la evidencia científica más actualizada, son clave para mejorar el pronóstico a corto y a largo plazo de los pacientes, minimizar los riesgos atribuibles al tratamiento y optimizar el uso de los recursos sanitarios", ha señalado el doctor García Ortega, neumólogo responsable de la Unidad.

150 PACIENTES NUEVOS AL AÑO

El Doctor Peset atiende en la actualidad a unos 150 nuevos pacientes al año con tromboembolia pulmonar. El centro cuenta con una Comisión Multidisciplinar de Trombosis y Enfermedad Tromboembólica Venosa donde se abordan los casos más complejos. Recientemente, la comisión ha actualizado sus protocolos asistenciales para garantizar la "máxima calidad y eficiencia" en el manejo diagnóstico y terapéutico de la tromboembolia pulmonar.

El equipo multidisciplinar de esta comisión está formado por especialistas de Neumología, Hematología, Medicina Intensiva, Urgencias, Radiología, Farmacia Hospitalaria, Medicina Interna, Oncología, Ginecología, Nefrología y Cirugía Vascular.