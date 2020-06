Unides Podem y Compromís piden una nueva DIA del Puerto, el PSPV presenta una alternativa y PP, Cs y Vox se oponen

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unides Podem y Compromís han reclamado este jueves en Les Corts una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del Puerto de Valencia que no ha visto la luz en Les Corts al presentar el PSPV una alternativa y abstenerse en esa reclamación, y al contar con la oposición del PP, Ciudadanos y Vox.

En concreto, Unides Podem han llevado a la cámara valenciana el debate sobre las modificaciones en el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia y ha presentado varias propuestas que únicamente han sido apoyadas por Compromís.

Una de las reclamaciones ha sido una nueva DIA que incluya el acceso norte del Puerto. La diputada Estefanía Blanes ha recordado que ampliar la instalación implica unas actuaciones anexas al proyecto que sin ellas "no tendría sentido". Por ello, ha afirmado que se debería estudiar en su totalidad a través de una nueva Declaración de Impacto Ambiental.

"No queremos una ampliación con sus consecuencias e impactos ambientales y visuales que no tenga efectividad por no tener un acceso Norte que de acceso al tránsito ferroviario", ha aseverado, entre otros puntos.

A su entender, "se tiene que hacer un estudio de todo el conjunto del proyecto completo, del Puerto y de los accesos que harían viable la ampliación", ha insistido.

Así mismo, Unides Podem ha pedido en la cámara retroceder al momento de exposición pública del proyecto de ampliación para que la Comisión Ciudad Puerto, representada por vecinos y ecologistas, pueda presentar alegaciones, ya que en su momento no pudo hacerlo por no tener acceso a toda la información del proyecto.

Estas reclamaciones han contado con el apoyo de Compromís, que ha dicho que "por supuesto" se debería hacer una nueva DIA que revise el impacto ambiental de todo el proyecto, al tiempo que se ha mostrado partidario de que la Comisión Ciudad Puerto pueda disponer de la información completa y alegar: "El modelo tiene que pasar por un proceso participativo que sea garantista, y para ello hay que tener toda la información", ha manifestado.

Sin embargo, el PSPV ha diferido y ha presentado una enmienda en la que la Generalitat insta al Estado a garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y la renovación del estudio de impacto ambiental para cualquier actuación con garantías.

El PSPV ha subrayado que esta enmienda sirve para consensuar el texto y respetar parámetros medioambientales y de integración del puerto en la ciudad, al tiempo que ha afirmado que el plazo de alegaciones al proyecto ya concluyó. Desde Unides Podem no han aceptado la propuesta y los socialistas han contestado: "Siento que no haya admitido mi enmienda, pero tenía intención de sumar".

COMPARECENCIA DE AURELIO MARTÍNEZ

Por su parte, desde Ciudadanos, la diputada Mamen Peris ha pedido dejar encima de la mesa la PNL de Unides Podem hasta que comparezca en la cámara Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

Desde el PP, Miguel Barrachina ha afirmado que sentía una "profunda tristeza" por la "pelea" del Botànic en este asunto. Así mismo, ha criticado que la propuesta de Unides Podem sea "paralizar un proyecto indispensable para la Comunitat". "Es de una irresponsabilidad supina", ha apostillado.

En su turno, el diputado de Vox Miguel Pascual ha afirmado no ver pertinente la PNL y ha destacado que no pueden dejar perder la oportunidad de situar el puerto en el epicentro de creación de empleo y de actividad en un momento de crisis. También ha recordado que el puerto ya suavizó su ampliación norte para evitar una nueva DIA.