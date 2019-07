Unides Podem pide a Cs que no "utilice la manifestación" del Orgullo de Alicante para "hacer espectáculo mediático"

Publicado 12/07/2019 15:15:43 CET

Unides Podem ha pedido a Ciudadanos (Cs) y a su lider, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, que "reconsidere su posición sobre la asistencia" al Orgullo Alicante tras la petición pública de la entidad convocante, Diversitat, en las que solicitan al partido naranja que no acudan como organización ni con pancarta. Así, les ha instado mediante un comunicado a que no "utilicen la manifestación para hacer espectáculo mediático".

Para el portavoz de UP en el consistorio alicantino, Xavier López, "Mari Carmen Sánchez y Ciudadanos deben respetar a la entidad convocante del Orgullo Alicante: si les han pedido que no acudan porque no los consideran aliados en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, lo mínimo es no participar como partido".

López ha afirmado que la manifestación del Orgullo "no es un evento espontaneo, sino que lleva aparejada una agenda de reivindicaciones sociales y políticas que expone en este caso Diversitat y que tiene que ver con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI en España y en todo el mundo, una agenda que Ciudadanos atropella con sus pactos con la ultraderecha en Andalucía, Murcia, Madrid y en muchos municipios de todo el Estado, acordando revertir los avances conseguidos hasta ahora en favor de la diversidad".

Desde Unides Podem han exigido a Ciudadanos "dejar de utilizar el Orgullo LGTBI para obtener titulares en prensa y minutos en informativos y tertulias de televisión a base de criminalizar a un colectivo social que ha sido torturado y encarcelado hasta entrada la democracia en España, y que continua siéndolo en más de setenta países de todo el mundo".

"Somos muchas las personas LGTBI que continuamos recibiendo insultos por nuestra orientación sexual o identidad de género por la calle y especialmente aquellas que nos visibilizamos públicamente", ha manifestado.

Por ello, desde Unides Podem han mostrado "su solidaridad con Toño Abad como presidente de Diversitat y a todo este colectivo, por las

amenazas que están padeciendo en los últimas horas sencillamente por defender los principios del movimiento LGTBI".