La Unió calcula que el pedrisco del sábado dañó 8.000 hectáreas de cultivo con pérdidas de más de 29 millones de euros

Pide declarar las localidades más perjudicadas en la Plana Baixa como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora ha afirmado que la dana en forma de fuertes tormentas acompañadas de granizo y viento del pasado fin de semana afectaron a unas 8.000 hectáreas de cultivo en las provincias de Castellón y Valencia, con daños "muy importantes" sobre todo en la Plana Baixa, y unas pérdidas iniciales estimadas ya en más de 29 millones de euros que podrían ser superiores en función de la evolución de los cultivos.

La comarca más afectada por los efectos de la dana en el campo fue la de la Plana Baixa, aunque también se observan daños en el Alto Palancia y Alto Mijares por lo que se refiere a Castellón y ya en la de Valencia en el Camp de Morvedre, ha detallado en un comunicado.

La producción agrícola más afectada son los cítricos con cerca de 5.000 hectáreas, cultivo predominante en la comarca de la Plana Baixa, y unas pérdidas de más de 22 millones de euros, aunque también se observan daños en otros cultivos como hortalizas, melones, sandías, aguacate, olivar y almendro.

La Unió prevé que, dada la virulencia del pedrisco, se produzca "la cosecha más baja de la historia de la Clemenules para la próxima campaña en la provincia de Castellón". "Al impacto del pedrisco en la fruta hay que sumar la gran defoliación de los árboles, lo que provocará sin duda una merma relevante en la próxima producción", ha explicado la organización agraria.

La Unió pedirá entre cosas a la Conselleria de Agricultura y al Ministerio de Agricultura que trasladen al Gobierno la necesidad de declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil las localidades más afectadas de la Plana Baixa.

SEGUROS Y AYUDAS

La organización agraria ha señalado que esta adversidad climatológica está cubierta por el actual sistema de seguros agrarios y solicitará a Agroseguro que agilice las peritaciones de las parcelas afectadas lo máximo posible para que los agricultores cobren las indemnizaciones.

No obstante, pedirá ayudas destinadas a las personas titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción con póliza en vigor y para los cultivos afectados donde no tiene implantación el seguro agrario debido a que sus coberturas no se adaptan adecuadamente a las necesidades específicas del sector agropecuario, como es el caso de hortalizas, olivar y almendro.

Por otra parte, propondrá al Ministerio de Agricultura que no se apliquen las franquicias en los seguros agrarios por los daños extraordinarios causados por temporales y otras situaciones catastróficas en zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

También solicitará para las personas afectadas la concesión de ayudas directas y para ello propone que la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, apruebe bases reguladoras que permitan establecer de forma inmediata ayudas con fondos propios destinadas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que se hayan visto afectados.

También pedirá la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas compensando a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos a través de los Presupuestos Generales del Estado, la bonificación al 50% de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios del Sistema Especial afectados por siniestros con daños superiores al 30%, así como reducir el índice de rendimiento neto en el IRPF para producciones con daños superiores al 30%, e incrementar al 20% los gastos de difícil justificación para agricultores en los regímenes de estimación objetiva y directa.

Otras de las medidas que va a reclamar son el establecimiento de líneas de crédito preferenciales a cinco años, con un año de carencia y bonificación total de los intereses, para explotaciones agrarias afectadas por siniestros con daños superiores al 30%; y el reparto gratuito y urgente de productos fungicidas y cicatrizantes para evitar la aparición de hongos en los campos afectados.