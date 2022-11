La Unió Sant Francesc de Borja de Gandia recreará música de cine en el Museu de les Ciències de València

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències ofrece una nueva cita con la música en directo con el grupo de cámara de Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja de Gandia, que dedicará su actuación al cine con la música de películas como 'La Misión', 'La lista de Shindler' y 'El Rey León'.

El concierto, de acceso libre y gratuito, comienza a las 12 horas en el escenario instalado en el paseo norte del Museu de les Ciències junto a los Jardines del Turia.

El grupo interpretará algunos de los temas principales de famosas bandas sonoras, entre ellos piezas compuestas por Ennio Morricone ('River' y 'Gabriel's Oboe' de 'La Misión') y John Williams ( 'Marcha imperial' y 'La Lista de Shindler').

El repertorio incluye el popular tema de 'Piratas del Caribe' compuesto por K. Badelt, la canción 'Can you feel the love tonight' de Elton John para 'El Rey León', así como la música más conocida de 'Gladiator', 'Braveheart' y 'El Señor de los Anillos'.

El ciclo de conciertos 'Les bandes a La Ciutat' está organizado por la Ciutat de les Arts i les Ciències y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) y consiste en actuaciones de libre acceso a cargo de grupos musicales de pequeño formato de las sociedades musicales federadas de la Comunitat Valenciana.