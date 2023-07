Unión de Consumidores anima a reclamar por la suspensión de trenes Madrid-València y justificar los gastos extras

Recomienda "coordinar" y "combinar" los viajes para poder gestionar posibles "perjuicios"

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, ha animado a "todos" los viajeros afectados por la cancelación de la circulación de los trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia a consultar su tipo de billete y reclamar, ya que recalca que "la devolución del dinero es uno de los derechos que siempre hay que exigir". Asimismo, insta a guardar facturas y tickets de los posibles gastos extras que hayan tenido las personas perjudicadas para poder acceder a la compensación.

Así se ha pronunciado Inglada, en declaraciones a Europa Press, después de que este domingo miles de usuarios --clientes de las compañías operadoras Renfe, Ouigo e Iryo-- resultaran afectados por la suspensión provocada por la inundación del túnel de San Isidro causada, a su vez, por un incendio en una arqueta. Este lunes, Adif ha anunciado el restablecimiento del servicio y la apertura de una investigación para esclarecer las causas.

El portavoz de la asociación ha explicado que "las compañías low cost tienen limitadas una serie de devoluciones y habría que ver muy bien la letra pequeña de cada una". "Algunas tiene condiciones pactadas con los usuarios que van incluidas en el precio del billete, pero, como se suele decir, a veces lo barato sale caro porque no tienen las mismas cláusulas de devolución".

"No todos van a seguir la misma política, entonces hay que ver qué sucede a la hora de establecer una reclamación y si no visitar la organización de consumidores, donde velaremos por sus derechos", ha asegurado.

No obstante, ha recordado que para poder hacer la reclamación, los afectados deben disponer de tickets y facturas que permitan la devolución del dinero y, en su caso, la compensación por posibles gastos extra (como noches de hotel o alquiler de coches)

"Ante un problema evidente que hace que tu viaje no se produzca, ni en tiempo ni forma, se debe pedir una compensación o devolución íntegra, y esto incluye si has podido hacer uso de la opción alternativa que la compañía haya habilitado o si no haces uso de ella porque te supone un perjuicio, siempre y cuando que se justifique con factura. Esto no quiere decir que cualquier gasto del desplazado sí o sí se vaya a pagar. Hay que poner los pies en el suelo y las compañías tienen que poner una solución", ha manifestado Inglada.

Respecto a las personas que no han hecho uso de la alternativa de movilidad que las compañías les ha planteado porque no cumple las características de su viaje, el representante de la entidad ha incidido en su derecho a reclamar los gastos extras que han supuesto la cancelación de su tren.

"Si la alternativa que te plantean no cumple las características de lo que has contratado y te ha conllevado a un retraso o manutención, que en un momento determinado en el tren no hubieras hecho, esto se puede considerar como que has salido perjudicado y se debe pedir una compensación", ha considerado.

JUSTIFICAR "MUY BIEN" LOS GASTOS

Asimismo, ha explicado que se debe justificar "muy bien" los gastos por la cancelación de tu viaje e iniciar un proceso de reclamación y de compensación del dinero que "has pagado por las molestias y que se puede justificar con facturas o tickets".

Por otro lado, ha aconsejado para futuras salidas "coordinar" y "combinar" los viajes para poder gestionar las incidencias y las devoluciones con la misma empresa que ya contempla los problemas que se han podido producir.

"El problema es que cuando compras combinaciones con distintas empresas hay que justificar muy bien los retrasos y los motivos que te han llevado a no poder coger ese vuelo o ese coche de alquiler, porque al no combinar esto hace que perdamos nuestras otras reservas", ha apuntado.

En la mañana de este lunes, varios afectados han acudido a la estación Joaquín Sorolla de València. Así lo han hecho un grupo de amigas que ayer tenían que haber viajado desde la capital de España a València para, posteriormente, seguir hasta Gandia. "Nos enteramos primeros por los periódicos y después recibimos un SMS. Fuimos a la estación y nos dijeron que podíamos cambiar el billete para hoy o devolver el dinero, así que decidimos cambiarlo. Espero que nos paguen por los daños causados, nos hemos saltado un día de vacaciones y esto cuesta dinero y tiempo", relata a Europa Press Televisión una de las jóvenes.

Por su parte, un vecino de Madrid que debía volver ayer para poder incorporarse a primera hora de hoy a su puesto de trabajo ha señalado que esto ha sido "un marrón importante".

En este sentido, ha hecho notar que, además de tener que comprar otros billetes --cuyo importe ha adelantado-- se ha visto obligado a sufragar una noche más de hotel y "taxi para arriba, taxi para abajo", lo que supone un coste adicional.

"BUENAS PALABRAS, CERO SOLUCIÓN"

"Buenas palabras, cero solución", ha resumido este viajero, que, como había contratado el desplazamiento por agencia, va interponer una reclamación porque piensa que ellos "tendrán más medios". Aun así, confiesa: "No cuento con ello".

Otra ciudadana, esta valenciana que había planeado regresar de Madrid a València el domingo junto a sus amigas, ha criticado la falta de soluciones inmediatas. "Nos tuvimos que buscar la vida en el último segundo", dice, aunque señala que "se apañaron bien" teniendo en cuenta que disponían "de poco dinero y poca ropa".