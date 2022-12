La Unión de Consumidores denuncia en un juzgado de València a una aseguradora por presunta estafa en decesos

VALÈNCIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Valencia ha denunciado ante un Juzgado de Instrucción de València a la aseguradora Mutua Ibérica de Seguros y Previsión Social por un presunto delito de estafa y apropiación indebida en decesos.

Además, ha solicitado como medida cautelar que se paralicen las domiciliaciones bancarias de las primas de Mutua Ibérica, sin que suponga la pérdida de los derechos como personas aseguradas, así como el embargo de los bienes y cuentas bancarias que tenga la aseguradora.

El departamento jurídico de la Unión de Consumidores de Valencia ha recibido reclamaciones de personas aseguradas a esta entidad preocupadas por la probabilidad de que no vayan a recibir los servicios contratados en sus pólizas de Decesos, ante la "negativa" de la funeraria colaboradora de prestar más servicios al no haberle sido retribuidos por la entidad aseguradora, y la "imposibilidad" de contactar durante bastante tiempo con Mutua Ibérica, "al encontrar cerradas sus oficinas y no atender el teléfono durante bastantes meses", ha explicado la entidad en un comunicado.

Sin embargo, las personas aseguradas de Mutua Ibérica continúan abonando las primas de los seguros de decesos contratados con dicha entidad, "pero pueden verse obligadas a tener que abonar también los servicios funerarios contratados en sus pólizas", han advertido las mismas fuentes.

Ante estos hechos, desde el departamento jurídico de la Unión de Consumidores de Valencia se han llevado a cabo diferentes averiguaciones al objeto de recabar información y poder gestionar las reclamaciones de las personas consumidoras. Han comprobado que en la dirección que figura como domicilio social no hay actividad alguna, ni tampoco responden a los correos electrónicos y llamadas al teléfono de contacto.

A estos datos "preocupantes", "hay que añadir que Mutua Ibérica sigue emitiendo recibos bancarios domiciliados por los seguros contratados, que están siendo abonados por los titulares a fin de no incurrir en impago y, por tanto, que pudieran ser excluidos de la prestación o reintegro de los servicios asegurados por incumplir sus obligaciones, y al mismo tiempo, temen estar pagando las primas y que no vayan a atenderse los servicios asegurados", han indicado.

Por lo tanto, la Unión de Consumidores de Valencia ha interpuesto denuncia por la posible comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal, solicitando al Juzgado de Instrucción, como medida cautelar, que se exima a las personas aseguradas del pago de las primas, sin que suponga la pérdida de sus derechos como personas aseguradas y, por tanto, sin que pueda considerarse como impago, hasta que exista constancia del correcto funcionamiento de la entidad aseguradora, remitiendo oficio a las entidades bancarias que paralicen las domiciliaciones bancarias de Mutua Ibérica.

Otras medidas cautelares que también ha solicitado al juzgado han sido el embargo de los bienes y cuentas bancarias existentes a nombre de Mutua Ibérica y que sea intervenida por parte de la Generalitat Valenciana al haber asumido competencias respecto de las Mutuas de Previsión Social (Ley 7/2000, de 29 de mayo, de Mutualidades de Previsio´n Social de la Comunidad Valenciana), haciéndose cargo de la gestión y administración de la misma y, en su caso, inicie los trámites de liquidación ante el Consorcio de Compensación de Seguros.

Por último, la Unión de Consumidores recomienda a las personas que pudieran estar afectadas que revisen los pagos y cargos realizados de las primas de sus seguros contratados con Mutua Ibérica, y antes de cancelar los pagos o devolver los recibos domicilios, que acudan a los organismos de consumo para asesorarse e interponer, en su caso, la correspondiente reclamación